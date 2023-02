“Via del campo”: testo e significato della cover di Madame

Il venerdì della settimana del Festival di Sanremo è dedicato alle cover e i duetti. Madame, in gara con “Il bene nel male”, canterà “Via del campo”, celebre brano di Fabrizio De Andrè, insieme a Izi.

Significato – Via del campo

Il brano è sicuramente una delle canzoni più celebri e amate. La canzone, uscita nel 1967 in Vol.1 e poi in singolo nello stesso anno (non a caso insieme a Bocca di Rosa), ha come tema la prostituzione e l’idea di amore e sessualità del cantautore genovese.

Il brano, ambientato negli ambienti decisamente popolari e degradati di Genova, innalzando la prostituta dalla figura e restituendole una dignità inaspettata.

Testo

Via del Campo, c’è una graziosa

Gli occhi grandi color di foglia

Tutta notte sta sulla soglia

Vende a tutti la stessa rosa

Via del Campo, c’è una bambina

Con le labbra color rugiada

Gli occhi grigi come la strada

Nascon fiori dove cammina

Via del Campo, c’è una puttana

Gli occhi grandi color di foglia

Se di amarla ti vien la voglia

Basta prenderla per la mano

E ti sembra di andar lontano

Lei ti guarda con un sorriso

Non credevi che il paradiso

Fosse solo lì al primo piano

Via del Campo, ci va un illuso

A pregarla di maritare

A vederla salir le scale

Fino a quando il balcone è chiuso

Ama e ridi se amor risponde

Piangi forte se non ti sente

Dai diamanti non nasce niente

Dal letame nascono i fior

Dai diamanti non nasce niente

Dal letame nascono i fior