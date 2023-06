Videosorveglianza tecnologica in 11 comuni della provincia di Salerno: via libera dal Ministero dell’Interno

di Rita Milione

L’Autorità di Gestione del POC “Legalità” 2014/2020 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha approvato i progetti relativi ad interventi di videosorveglianza tecnologica presentate da undici comuni della provincia di Salerno (Agropoli, Angri, Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Eboli, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Pontecagnano Faiano e Scafati). per un totale di circa 1.750.000 euro.

Tali progetti sono stati sottoposti ad analisi preliminare da parte della “Cabina di Regia” costituita presso la Prefettura di Salerno ed hanno ottenuto il parere positivo del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che – si legge in una nota – “ne ha valutato la rispondenza alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica ai rispettivi territori, la conformità alle caratteristiche tecniche prescritte dalla vigente normativa e la non sovrapposizione degli impianti a quelli già realizzati con finanziamenti statali, comunitari, regionali o provinciali, concessi negli ultimi cinque anni”.

La Prefettura di Salerno, sin dagli anni passati, in considerazione dell’ampia estensione territoriale della provincia (pari a 4.952 km2 e 158 comuni) e delle realtà disomogenee per tasso di criminalità, livelli di antropizzazione, caratteristiche socio- economiche, ha intrapreso con gli enti locali un “percorso volto a delineare una strategia comune per la razionalizzazione degli impianti di videosorveglianza attraverso un’accorta programmazione provinciale, finalizzata ad ottimizzare le risorse umane ed economiche a disposizione delle forze di polizia e ad orientare le scelte delle singole amministrazioni allo scopo di sviluppare progetti diversificati per “macro-aree territoriali” omogenee”.

Il Prefetto Russo ha manifestato grande apprezzamento per i passi in avanti che sta facendo il territorio sul fronte della videosorveglianza:

“Queste ultime progettualità trovano fondamento nella peculiarità strategica degli stessi territori, il sistema di pubblica sicurezza verrà implementato e potenziato attraverso interventi mirati nei contesti urbani tra i più delicati di questa provincia, in considerazione dell’importanza di favorire il rispetto della legalità in senso ampio e di migliorare gli standard di sicurezza per tutti cittadini. Il finanziamento di tali progetti consentirà, pertanto, di potenziare l’azione di prevenzione e repressione dei reati nelle zone maggiormente a rischio di criminalità diffusa e predatoria, di esercitare un controllo pressoché capillare sulle principali arterie stradali del territorio, monitorando le vie di accesso e i punti ritenuti “sensibili”, nonché di migliorare il decoro urbano e la vivibilità dei territori interessati da situazioni di degrado e di illegalità”.