I giochi con i migliori bonus e premi

di Redazione ZON

È da un po’ di tempo che stai pensando a come poter rendere più divertente e perché no, anche remunerativo, il tuo tempo libero e il tuo hobby di gioco, e magari hai iniziato anche qualche ricerca online per scoprire come fare.

I giochi online hanno raggiunto nuove vette di popolarità negli ultimi anni, offrendo ai giocatori la possibilità non solo di divertirsi, ma anche di guadagnare soldi veri. Con l’avvento dei casinò online e delle applicazioni mobile, i giocatori hanno accesso a una vasta gamma di giochi con bonus e premi in denaro che possono aumentare significativamente le loro vincite.

Questo articolo nasce proprio per raccontarti quali giochi offrono dei bonus interessanti che potrebbero rendere il tuo passatempo più divertente e magari anche capace di farti guadagnare qualche cosa per arrotondare, il che non fa mai male.

Ricorda sempre di controllare che il sito sia affidabile attraverso alcuni semplici controlli che prevedono la navigazione solo su siti che dispongono di protocollo HTTPS e se operano nel gioco legale a distanza con sigla ADM (puoi trovarla normalmente nel footer della pagina web), che specifica che il sito è riconosciuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I giochi che ti fanno guadagnare premi e denaro

Se invece sei appassionato di videogiochi, ti diamo una buona notizia: con questi potresti vincere dei soldi veri facendo una delle cose che ti divertono di più.

Eccoti qualche suggerimento.

Il primo portale è Gamekit, dove iscrivendoti puoi giocare con l’obiettivo di raggiungere svariate missioni e poter accumulare punti da riscuotere come buoni, ma anche ricariche su PayPal o carte virtuali.

Il portale è diventato un punto di riferimento per i gamers di tutto il mondo, attirando più di 20 milioni di giocatori da oltre 30 Paesi.

Un altro sito che può farti guadagnare divertendoti è Gamehag. Su questo portale puoi guadagnare delle “Pietre dell’anima” completando le missioni nei giochi: queste pietre potrai poi spenderle nella sezione apposita dello shop per riscattare le ricompense che più ti interessano.

All’interno del portale ci sono molti tipi di giochi tra cui scegliere e tu non devi far altro che seguire questi 3 step: scegliere il gioco, eseguire i compiti e ritirare i premi.

Semplice no?

I giochi con i migliori bonus

Anche nel comparto del gioco legale a distanza, ci sono molte possibilità di ricevere bonus di benvenuto e premi di vario genere che rendono molto più interessante e vantaggioso tentare la fortuna.

Tra le migliori nel panorama italiano, troviamo le offerte di bonus di Big Casinò che, oltre a un bonus di benvenuto, propongono anche un bonus senza deposito e dei free spin (giri gratis) da utilizzare su un certo numero di slot.

Inoltre, è anche presente un ulteriore bonus di benvenuto sulla prima ricarica per i nuovi iscritti.

Non male per iniziare, no?

Un altro casinò online che propone offerte molto vantaggiose è Eurobet Casinò, un operatore super affidabile che offre un triplo bonus di benvenuto e due interessanti programmi VIP, uno per casinò e slot e l’altro per il poker. Uno dei suoi punti di forza sono i tavoli live in lingua italiana, oltre all’autorevolezza del gruppo.

Le app che ti fanno guadagnare soldi: dai giochi allo sport

Non solo giochi ma anche app per smartphone che possono offrirti in cambio dei premi in denaro.

Ovviamente non stiamo parlando di cifre importanti, tutto sommato se trascorri molto tempo a smanettare con il telefono nel tempo libero, potrebbe essere un ottimo modo per far fruttare quei momenti.

Ti proponiamo qualche app a questo proposito, tutte operative sia su Android che su iOS:

RunBet: come suggerisce il nome è un’app pensata per chi si allena e propone delle sfide che, se vinte, fanno guadagnare dei premi in denaro. Se completi le sessioni di camminata entro i termini stabiliti, puoi aggiudicarti i soldi in palio divisi tra i vincitori; in caso contrario, perdi quanto hai inizialmente scommesso;

come suggerisce il nome è un’app pensata e propone delle sfide che, se vinte, fanno guadagnare dei premi in denaro. Se completi le sessioni di camminata entro i termini stabiliti, puoi aggiudicarti i soldi in palio divisi tra i vincitori; in caso contrario, perdi quanto hai inizialmente scommesso; Big Time : permette di giocare a tantissimi giochi e guadagnare tramite questi dei biglietti mediante i quali partecipare a estrazioni periodiche che avvengono in automatico e che permettono di ottenere ricompense in denaro;

: permette di giocare a tantissimi giochi e guadagnare tramite questi dei biglietti mediante i quali partecipare a estrazioni periodiche che avvengono in automatico e che permettono di ottenere ricompense in denaro; DietBet: come RunBet,anche in questo caso si scommette su di sé, ma stavolta sulla propria capacità di perdere peso. Una bella sfida, se presa in modo consapevole e senza forzature ai fini di gioco, per tutti coloro che hanno bisogno di una spinta in più per iniziare una dieta.

La community del gioco è composta da addirittura più di 750 mila persone: sembra che alle persone piaccia l’idea di guadagnare attraverso una sfida!

Dietbet utilizza un processo di convalida in due foto per assicurarsi della veridicità dei risultati: richiede di inviargli prima della sfida una foto completa di sé stessi assieme a un’altra con il peso indicato sulla bilancia, associate a un codice segreto per evitare truffe. Viene poi richiesta la stessa cosa a sfida conclusa, restando in attesa della convalida del risultato da parte del team dell’app.

StepBet: la sfida è sempre il nucleo del gioco, ma questa volta è composta da sport e attività fisiche. Si basa sulla scommessa di una cifra di denaro reale in sessioni di giochi settimanali incentrati sulla salute, il cui scopo è incoraggiare l’utente ad allenarsi sfidandolo a fare del proprio meglio negli esercizi proposti.

Se realizzi gli obiettivi entro il periodo stabilito, allora puoi dividere il premio in denaro in palio con gli altri vincitori, ricevendo quanto scommesso più una somma extra.