Vietri sul Mare, frana sui binari della ferrovia: slittano i tempi di riapertura

di Rita Milione

Notizie poco rassicuranti per il ripristino della cosiddetta linea ferroviaria storica che unisce Salerno a Napoli: infatti, a due mesi dalla frana avvenuta tra Vietri sul Mare e Salerno, non è stato fatto ancora nulla – come riporta il quotidiano La Città – per rimuovere i massi.

Nella giornata di ieri si è svolta una riunione online alla presenza del presidente della commissione regionale Trasporti, Luca Cascone, i rappresentanti di Rfi e Trenitalia, e quelli dei pendolari. Alfonso Tulipano del Gruppo pendolari linea storica e Emiddio Ventre hanno chiesto delucidazioni sull’iter progettuale e interventistico, ma anche dei miglioramenti al servizio sostitutivo.