Vietri sul Mare, furto nella chiesa del Patrono San Giovanni Battista: la condanna del Sindaco Giovanni De Simone

di Redazione ZON

In relazione alla notizia dell’avvenuto furto presso la chiesa di San Giovanni Battista dello scorso 15 settembre il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, a nome suo personale e dell’intera amministrazione civica, esprime tutto il proprio dispiacere ed un forte senso di vicinanza nei confronti dell’intera comunità parrocchiale. Contestualmente il primo cittadino condanna tale vile gesto che offende profondamente tutti i vietresi.

«Siamo ormai davanti ad atti indegni che non rispettano minimamente i luoghi e dei simboli sacri. – ha dichiarato il sindaco Giovanni De Simone – Sono vicino al parroco, al consiglio pastorale ed a tutti i fedeli che in questo momento si sentono feriti nell’animo. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine perché i responsabili siano individuati e perseguiti secondo legge».

Anche Giuseppe Giannella, consigliere comunale con delega alla polizia municipale, condanna senza mezzi termini l’accaduto: «Siamo di fronte ad un altro grave fatto dopo quello avvenuto nello spazio antistante la chiesa di San Antonio a Marina. Stavolta c’è anche un furto che colpisce un’intera comunità, soprattutto nell’animo, ed a cui va il mio pensiero. Auspico che coloro che si sono macchiati di questo gesto siano presto assicurati alla giustizia».