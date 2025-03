Vietri sul Mare, il primo atto del progetto “Plat”. Cooperazione Italia – Francia nel campo delle ceramiche e delle politiche giovanili

di Redazione ZON

Vietri sul Mare – Si apre il 12 Marzo 2025, in provincia di Salerno, il progetto PLAT, con il primo di tre appuntamenti che prevedono la mobilità di cittadini Italiani e francesi tra le Città di Vietri Sul Mare e Sarreguemines (Lorena) . Le due Città unite dalla vocazione turistica e una storica tradizione industriale e manifatturiera nel campo delle ceramiche, entrano per la prima in contatto grazie ad un progetto presentato dall’associazione francese “Collectif pour un Service Civique Européen” in partenariato con Moby Dick ETS ed il patrocinio delle due amministrazioni comunali.

Il progetto è finanziato dal programma europeo CERV ( Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori) sul bando specifico Town Twinning (Gemellaggi tra città) che dal 2021 supporta la cooperazione tra comunità con l’obiettivo di promuovere i valori UE, lo scambio di buone pratiche tra città, il rafforzamento della cittadinanza europea e l’uguaglianza.

Il primo atto del progetto prevede l’accoglienza a Vietri Sul Mare di 25 cittadini francesi della Città di Sarreguemines. Il gruppo, composto prevalentemente da giovani under 30, sarà accolto da altrettanti cittadini della Provincia di Salerno per due giorni di collaborazione sui temi della cittadinanza europea e delle ceramiche. Il programma (previsto per i giorni 12 e 13 Marzo) prevede l’accoglienza da parte delle istituzioni locali seguita da una visita del territorio e delle fabbriche di ceramica Vietrese, laboratori interattivi, produzione di un video sui valori europei, focus group tra cittadini per discutere della valorizzazione artistica e culturale in Italia e Francia. La delegazione francese è accompagnata dallo staff del Collectif CSCE.

A questo appuntamento seguirà, nel mese di maggio, la continuazione dello scambio. Sarà, in questo caso, la delegazione di cittadini italiani a raggiungere la città di Sarreguemines in Francia per proseguire le attività di dialogo tra i cittadini, scoprire l’industria delle maioliche locali nel dipartimento della Moselle e partecipare ad un Festival di arte e cultura. I cittadini italiani che parteciperanno al viaggio saranno selezionati ed accompagnati dall’associazione Moby Dick ETS.

GIOVANNI DE SIMONE, Sindaco Vietri sul Mare ha dichiarato: “Vietri sul Mare si è da sempre contraddistinto per la grande ospitalità. Uno scambio culturale è un’esperienza da consigliare vivamente ai nostri giovani, per vivere amicizie, accrescimento e momenti di vita che resteranno scolpiti nei loro ricordi. Saremo felicissimi di accogliere un gruppo di ragazzi e ragazze francesi e fargli vivere anche se solo per pochi giorni un assaggio di vita Vietrese. Un ringraziamento speciale al Forum dei giovani di Vietri che tanto si è impegnato per attivare questa bella iniziativa.”

FRANCESCO ORLANDO, Responsabile partnership europee del Collectif pour un Service Civique Européen ha dichiarato:

“Sono originario di Nocera Inferiore (SA) e da quattro anni scrivo e gestisco progetti europei in Francia, questo progetto nasce dall’idea di coinvolgere la mia terra nel programma CERV. Le due città unite dalle ceramiche, dal turismo e dalle influenze internazionali sembravano solo aspettare di essere connesse. Insieme all’associazione Moby Dick ETS, vogliamo rafforzare in provincia la cultura dello scambio e dell’amicizia tra popoli convinti che sia il modo migliore per costruire il sentimento Europeo di cui in questo momento abbiamo sempre più bisogno.“

FRANCESCO PIEMONTE, Presidente dell’Associazione MobyDick ETS ha dichiarato:

“Siamo felici di partecipare a questo progetto di gemellaggio tra il nostro territorio e la Francia” – dichiara Francesco Piemonte, Presidente di Moby Dick ETS – un’iniziativa che vede protagonisti i giovani e che si fonda sulla valorizzazione del territorio e della ceramica come elemento identitario e mezzo di dialogo interculturale. Grazie al supporto del programma CERV, questa opportunità permetterà a due delegazioni di giovani ed istituzioni di confrontarsi, condividere esperienze e apprendere reciprocamente, rafforzando il senso di cittadinanza europea attraverso l’arte e la cultura.

La ceramica, espressione artistica radicata nella storia di Vietri sul Mare, diventa così un ponte tra culture, un linguaggio comune capace di superare confini e differenze”.