Vietri sul Mare, parte il Corso per Guardie Ittiche Volontarie

di Redazione ZON

Venerdì 18 ottobre 2024, alle ore 15:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Vietri sul Mare (SA), a Via Mazzini, verrà presentato il primo corso regionale per la formazione di guardie ittiche volontarie. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente (A.N.T.A.), offre l’opportunità di conseguire l’abilitazione regionale per la sorveglianza delle risorse ittiche. Il corso è aperto a cittadini maggiorenni.

Programma del Corso:

Il corso è strutturato in vari moduli tenuti da esperti nel settore ittico, ambientale e legale, con l’obiettivo di fornire una formazione completa sui compiti e le responsabilità della Guardia Ittica Volontaria.

1. Primo appuntamento (Inauguarazione)

Docenti : Dott. Giovanni De Simone (Sindaco di Vietri sul Mare), Prof. Ennio Maccari (Presidente Nazionale A.N.T.A.), Dott. Gerardo Ferrentino (Coordinatore Regionale A.N.T.A.), Dott. Giuseppe Gallo (Stagp Salerno Regione Campania); Dott. Alberto Gentile (Consigliere nazionale FIPSAS e consulente in materia di pesca in acque interne Regione Campania); Alfredo Improta (Servizio Veterinario ASL Salerno – Pesca); Emilio Brunetti (Ingegnere idraulico – Libero professionista – Dirigente ANTA); Angelo Di Perna (Associazione P.L. d’Italia).

: Dott. (Sindaco di Vietri sul Mare), Prof. (Presidente Nazionale A.N.T.A.), Dott. (Coordinatore Regionale A.N.T.A.), Dott. (Stagp Salerno Regione Campania); Dott. (Consigliere nazionale FIPSAS e consulente in materia di pesca in acque interne Regione Campania); (Servizio Veterinario ASL Salerno – Pesca); (Ingegnere idraulico – Libero professionista – Dirigente ANTA); (Associazione P.L. d’Italia). Argomento: Presentazione del corso; la figura giuridica della guardia giurata volontaria; poteri, compiti e procedure;

Presentazione del corso; la figura giuridica della guardia giurata volontaria; poteri, compiti e procedure; Data: 20 ottobre 2024, dalle 15:00 alle 19:00 a Vietri sul mare.

2. Secondo Appuntamento

Docenti : Dott. Fabio Di Nocera (Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno U.O.S. Ittiologia di Portici, per conto C.Ri.S.Sa.P.).

: Dott. Nocera (Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno U.O.S. Ittiologia di Portici, per conto C.Ri.S.Sa.P.). Argomento : Eventi di mortalità di massa registrati nell’ultimo decennio nelle acque interne campane; corretta esecuzione del campionamento e rilievi amnestici ambientali e collettivi, remoti e prossimi; malattie notificabili di specie dulciacquicole; attività propedeutiche all’elaborazione della carta ittica regionale; attività dei centri ittiogenici e ripopolamenti in acque pubbliche.

: Eventi di mortalità di massa registrati nell’ultimo decennio nelle acque interne campane; corretta esecuzione del campionamento e rilievi amnestici ambientali e collettivi, remoti e prossimi; malattie notificabili di specie dulciacquicole; attività propedeutiche all’elaborazione della carta ittica regionale; attività dei centri ittiogenici e ripopolamenti in acque pubbliche. Data: Da stabilire.

Terzo appuntamento

Docenti : Angelo Di Perna (Associazione P.L. d’Italia).

: Angelo Di Perna (Associazione P.L. d’Italia). Argomento : Approfondimento sulla figura della guardia volontaria quale pubblico ufficiale, poteri, compiti e procedure.

: Approfondimento sulla figura della guardia volontaria quale pubblico ufficiale, poteri, compiti e procedure. Data: Da stabilire.

Quarto appuntamento

Docenti : Dott. Alberto Gentile (Consigliere nazionale FIPSAS e consulente in materia di pesca in acque interne Regione Campania);

: Dott. Alberto Gentile (Consigliere nazionale FIPSAS e consulente in materia di pesca in acque interne Regione Campania); Argomento : Tecnica di pesca in acque interne; riconoscimento specie ittiche; norme nazionali e regionali sulla pesca in acque interne; regolamento di pesca provinciale.

: Tecnica di pesca in acque interne; riconoscimento specie ittiche; norme nazionali e regionali sulla pesca in acque interne; regolamento di pesca provinciale. Data: Da stabilire.

5. Quinto appuntamento

Docenti : Ing. Emilio Brunetti (Ingegnere idraulico – Libero professionista – Dirigente ANTA);

: Ing. Emilio Brunetti (Ingegnere idraulico – Libero professionista – Dirigente ANTA); Argomento : Elementi di Ecologia degli ambienti di acqua dolce; normativa sulle aree protette e tutela ambientale;

: Elementi di Ecologia degli ambienti di acqua dolce; normativa sulle aree protette e tutela ambientale; Data: Da stabilire.

Sesto appuntamento

Docenti: Dott. Gerardo Ferrentino; Dott. Angelo Di Perna e Dott. Alberto Gentile;

Dott. Gerardo Ferrentino; Dott. Angelo Di Perna e Dott. Alberto Gentile; Argomento: Esercitazione pratica sul territorio; accertamenti di violazioni di carattere penale ed amministrative e conseguenti incombenze con le Autorità Amm.ve e penali.

Esercitazione pratica sul territorio; accertamenti di violazioni di carattere penale ed amministrative e conseguenti incombenze con le Autorità Amm.ve e penali. Data: Da stabilire.

Organizzazione:

Presidente Regionale A.N.T.A. : Dott. Gerardo Ferrentino

: Presidente Provinciale A.N.T.A. : Sig. Diodato D’Arienzo

: Coordinatore Guardie Ittiche: Sig. Carmine Rezk

Dettagli dell’Evento:

Data : Venerdì 18 ottobre 2024 ;

: Venerdì ; Orario : 15:00 ;

: ; Luogo : Aula Consiliare, Comune di Vietri sul Mare, Via Mazzini;

: Aula Consiliare, Comune di Vietri sul Mare, Via Mazzini; Contatti per iscrizione: 3893114485 – 3401546774.

Non perdere questa occasione per fare la differenza nella tutela delle risorse ittiche della Regione Campania!