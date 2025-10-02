Vietri sul Mare, “Viaggio attraverso la Ceramica”: al Maestro Mimmo Paladino il Premio alla Carriera

di Redazione ZON

Svelata la composizione della giuria del Concorso Internazionale

Il riconoscimento

Il Comune di Vietri sul Mare, la direttrice artistica di “Viaggio attraverso la Ceramica” Rita Raimondi e la CNA di Salerno annunciano il conferimento del Premio alla Carriera 2025 al Maestro Mimmo Paladino, figura eminente e tra le più autorevoli dell’arte contemporanea internazionale.

Artista poliedrico e visionario, Paladino ha saputo attraversare linguaggi e materiali con una forza poetica inconfondibile, contribuendo in modo decisivo alla ridefinizione del panorama visivo contemporaneo.

Il prestigioso riconoscimento celebra un percorso capace di dialogare con tempo, materia e pensiero, divenendo fonte di ispirazione per generazioni di artisti e studiosi.

La sua origine campana rafforza il legame identitario con il territorio, rendendo questo tributo ancora più significativo per la comunità di Vietri sul Mare, per la regione e per il Sud, custode di tradizioni e visioni che l’arte di Paladino continua a valorizzare con sensibilità e profondità.

La cerimonia e la mostra

Attualmente impegnato in un fitto calendario di esposizioni internazionali, il Maestro ha accolto con entusiasmo il premio.

La cerimonia ufficiale di consegna si terrà in occasione dell’inaugurazione di Palazzo Punzi, futura sede del Museo della Ceramica di Vietri, prevista per la primavera 2026.

In questo contesto, Paladino sarà protagonista di una mostra personale appositamente concepita per celebrare l’apertura della nuova struttura museale.

L’intero progetto sarà coordinato dalla direttrice artistica Rita Raimondi, che garantirà cura e precisione nel rispetto dell’alto valore dell’opera del Maestro.

Una mostra dedicata a Mimmo Paladino rappresenterà un appuntamento di altissimo profilo culturale, un privilegio per la comunità e un’occasione esclusiva di celebrazione. La data ufficiale sarà comunicata prossimamente.

Edizione 2025

L’edizione 2025 di “Viaggio attraverso la Ceramica”, in programma a Palazzo Punzi dal 4 al 6 dicembre, si conferma piattaforma culturale di riferimento, capace di promuovere il dialogo tra arte contemporanea e tradizione ceramica.

Un’opportunità unica di incontro con uno dei massimi interpreti del nostro tempo.

La giuria del Concorso Internazionale

Annunciata anche la composizione ufficiale della giuria, con personalità di altissimo profilo nel panorama artistico internazionale:

Dott. Giovanni De Simone – Sindaco di Vietri sul Mare, promotore della valorizzazione culturale del territorio e sostenitore del dialogo tra tradizione e innovazione.

– Sindaco di Vietri sul Mare, promotore della valorizzazione culturale del territorio e sostenitore del dialogo tra tradizione e innovazione. Dott.ssa Claudia Casali – Direttrice del MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, figura di riferimento nel mondo museale e della ceramica.

– Direttrice del MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, figura di riferimento nel mondo museale e della ceramica. Dott.ssa Viola Emaldi – Storica dell’arte, figura di rilievo in Italia ed Europa, con una profonda specializzazione nella ceramica contemporanea.

– Storica dell’arte, figura di rilievo in Italia ed Europa, con una profonda specializzazione nella ceramica contemporanea. Dott. Marco Maria Polloniato – Storico dell’arte e curatore, noto per l’approccio critico e per la capacità di connettere le espressioni artistiche al contesto sociale e culturale.

– Storico dell’arte e curatore, noto per l’approccio critico e per la capacità di connettere le espressioni artistiche al contesto sociale e culturale. Prof.ssa Rosário Salema de Carvalho – Direttrice del Museo Nazionale dell’Azulejo di Lisbona e ricercatrice presso ARTIS – Università di Lisbona. La sua presenza conferisce al concorso una dimensione internazionale e un prestigio accademico di altissimo livello.

Una giuria così autorevole rappresenta una garanzia di qualità, rigore e apertura culturale, elementi fondamentali per il successo e la credibilità del Concorso Internazionale.