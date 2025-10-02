Battipaglia, Nonno Vigile: riaperti i termini per partecipare al progetto

di Redazione ZON

Dopo aver accolto in servizio i primi 6 volontari si riaprono i termini per partecipare al progetto “Nonno Vigile”. I Volontari avranno il compito di fornire un supporto al servizio di vigilanza all’esterno dei plessi scolastici per il periodo ottobre 2025 – maggio 2026. È stato pubblicato nuovamente l’avviso pubblico per aderire all’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Francese. Il progetto “NONNO VIGILE” ha lo scopo di coinvolgere la popolazione nello svolgimento di attività utili alla cittadinanza e di tutelare la sicurezza dei ragazzi all’entrata e all’uscita dalle scuole. I Volontari avranno il compito di fornire un supporto al servizio di vigilanza all’esterno dei plessi scolastici per il periodo ottobre 2025 – maggio 2026. L’Ente si farà carico delle spese per l’acquisto di indumenti di identificazione e dell’assicurazione sugli infortuni. La prestazione viene svolta sotto il diretto controllo del Comando di Polizia Municipale che ne coordinerà gli aspetti organizzativi e tecnici.

Requisiti:

Cittadini (con preferenza pensionati, disoccupati o inoccupati) di età compresa tra 60 e 75 anni, di entrambi i sessi, residenti nel Comune di Battipaglia.

Possesso di idoneità psicofisica per lo svolgimento di tale attività, dimostrata mediante certificato medico (rilasciata dal medico di base).

Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, come risultanti dal Casellario giudiziale, né altri carichi pendenti, ai sensi della normativa vigente.

E’ previsto un compenso giornaliero di € 7,00 lorde pro-capite, rapportato all’effettiva presenza. Gli interessati dovranno produrre apposita richiesta e presentarla all’Ufficio Protocollo del Comune a mezzo pec all’indirizzo: [email protected] o a mano nei giorni del lunedì e giovedì dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 17:30, corredata dalla seguente documentazione:

Documento di riconoscimento in corso di validità; Certificato del medico di base che attesti l’idoneità alla mansione;

L’avviso resterà aperto fino al raggiungimento di 16 volontari. Il modulo di richiesta può essere scaricato dal sito internet del Comune di Battipaglia:

www.comune.battipaglia.sa.it