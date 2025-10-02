Salerno, Teatro Arbostella: ai nastri di partenza la stagione 25-26

di Redazione ZON

Sabato 4 ottobre risate con “’E che culore tiene o’ core”

Ai nastri di partenza la XVIII stagione del “Teatro Arbostella Gino Esposito”. Grande attesa per un cartellone ricco di comicità intelligente, che punta a divertire senza rinunciare alla riflessione. La risposta del pubblico è già da record: boom di abbonamenti e successo della rassegna estiva “Arena Arbostella” confermano l’affetto crescente verso la struttura.

Il sipario si alzerà sabato 4 ottobre con una new entry: la compagnia napoletana ‘O Spassatiempo porterà in scena la commedia inedita “’E che culore tiene o’ core”, diretta e interpretata da Franco Tortora, volto noto anche del piccolo schermo (presente nelle serie di “Gomorra” e “I Bastardi di Pizzofalcone” tra i tanti).

La vicenda si svolge in casa del dottor (veterinario, per la precisione) Salvatore. Una bella famiglia agiata: padre, madre, 2 figli ed una cameriera che ormai sembra far parte della famiglia. Sembrerebbero esserci tutti gli ingredienti per una vita tranquilla, ma alcuni avvenimenti stanno per sconvolgere questa tranquillità: come reagirà questa tipica famiglia napoletana al susseguirsi degli eventi?

Una commedia esilarante, che riesce a contornare con risate e sorrisi un tema importante ed attuale: la diversità sociale. Diversità di genere, di etnia e, perché no… di fede calcistica!

Sul palco, accanto a Tortora, un cast numeroso: Antonietta Rimoli, Antonella Napolitano, Aniello Corrado, Roberta Visone, Francesco (Checco) Milo, Annamaria Menna, Fatima Sugliano, Fabio Visone, Gennaro Basile, Giulia Ruggiero, Carmine Peluso, Mimì Manganiello e Giovanna Acerra.

La direzione artistica e organizzativa, affidata a Immacolata Caracciuolo e Arturo Esposito, invita il pubblico a ritirare le tessere prelazionate per l’accesso in sala.

Repliche: weekend 4-5, 11-12 e 18-19 ottobre (sabato alle 20.45, domenica alle 19.15).

Biglietti: 15 euro (ridotto 13).

Info e prenotazioni: 089-3867440.