2 Ottobre 2025 - 12:31

Battipaglia, spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato un uomo

Nella serata del 30 settembre gli agenti del Commissariato di P.S. di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di un uomo, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto, lo stesso, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva individuato in possesso di 13 dosi di sostanze stupefacenti di cui cocaina, crack e hashish, un bilancino elettronico di precisione nonché materiale per il confezionamento.