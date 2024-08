Villa Carrara: al via il progetto Green Life per la riqualificazione

di Redazione ZON

Il Progetto Utile alla Collettività (PUC) di Villa Carrara inizia oggi, frutto del lavoro dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, diretto da Paola De Roberto, in collaborazione con i Cavalieri di Malta. Il progetto “Green Life”, gestito dall’Associazione Quartiere Ogliara, impiegherà da 20 a 40 beneficiari di assegno di inclusione o supporto formazione lavoro, dal lunedì al venerdì. Questi volontari si occuperanno di vigilanza, manutenzione e pulizia delle aree verdi, oltre a organizzare attività di animazione per bambini e anziani. L’obiettivo è prevenire il degrado e promuovere servizi per famiglie, anziani e giovani, garantendo così una maggiore fruibilità di uno dei luoghi storici della città, molto caro ai residenti del quartiere Pastena.

L’iniziativa mira a riqualificare e valorizzare Villa Carrara, trasformandola in un punto di riferimento per la comunità locale, offrendo un ambiente sicuro e pulito dove tutti possano godere delle bellezze storiche e naturali della zona.