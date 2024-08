Imminente Attacco dell’Iran contro Israele: Massima Allerta nel Paese

Durante l’incontro con Netanyahu, è stata discussa l’opzione di colpire l’Iran come misura di deterrenza – ha riferito Ynet – anche se i funzionari della sicurezza hanno sottolineato che una tale mossa sarebbe autorizzata solo se Israele ricevesse informazioni certe che confermino che Teheran sta per lanciare un attacco.

Secondo il quotidiano israeliano Times of Israel , il premier Benjamin Netanyahu ha convocato ieri sera i responsabili della sicurezza israeliana per una riunione a cui hanno partecipato il ministro della Difesa Yoav Gallant, il capo di Stato Maggiore dell’esercito Herzi Halevi, il capo del Mossad David Barnea e il capo dello Shin Bet Ronen Bar.

Massima allerta in Israele, risuonano sirene d’allarme nel Nord del Paese

Massima allerta dunque in Israele, dove nelle scorse ore un ufficiale e un soldato dell’esercito israeliano (Idf) sono rimasti feriti in modo non grave nella notte ad Ayelet HaShahar, nel nord del Paese, in seguito ad un attacco aereo del Libano.

L’Idf ha parlato del raid su Telegram senza tuttavia specificare il tipo di arma utilizzata nell’attacco. “Nell’alta Galilea sono stati identificati numerosi obiettivi aerei sospetti provenienti dal Libano – si legge nel messaggio -. Sono stati lanciati diversi intercettori verso gli obiettivi ed è stata identificata una caduta vicino ad Ayelet HaShahar”.

I due feriti “sono stati evacuati in ospedale per ricevere cure mediche. Le loro famiglie sono state informate – prosegue l’Idf -. I Vigili del Fuoco di Israele stanno operando per spegnere un incendio scoppiato nell’area a seguito dell’attacco”. Intanto, le sirene d’allarme stanno continuando a risuonare nel Nord del Paese.