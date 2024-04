Vincenzo Schettini contro il bullismo: il fisico di Tik Tok si racconta

di Anna Del Prete

VINCENZO SCHETTINI CONTRO BULLISMO – Il docente e content creator Vincenzo Schettini ( conosciuto sui social con il nome di @lafisicachecipiace) ha raccontato la sua esperienza con il bullismo e cyberbullismo. L’uomo ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair, lanciando un messaggio forte sulla pericolosità dei social network per la salute mentale dei giovani.

Vincenzo Schettini contro il bullismo: l’intervista

Il fisico di Tik Tok ha raccontato ai microfoni di Vanity Fair un episodio che lo ha segnato in maniera profonda durante l’adolescenza: “Una mia professoressa mi fece sentire malissimo perché mi denigrò davanti a tutti facendomi sentire inadeguato”. L’episodio, unito alla pressione costante dei social media, lo ha spinto ad impegnarsi nel supportare i ragazzi di oggi. Ha iniziato ad insegnare agli adolescenti a guardare dentro se stessi per trovare la motivazione e l’autostima.

Egli ha anche sottolineato come l’eccessiva importanza che viene data ai social media possa danneggiare l’autostima dei giovani. Questo li rende vulnerabili e dipendenti dal giudizio altrui: “L’autostima è sempre molto importante, ed è quello che cerco di trasmettere ai ragazzi di oggi che invece sono, da questo punto di vista, molto sfortunati perché vivono in un periodo in cui è molto facile cadere nella trappola di dare credito agli altri, ai like, ai commenti”.

Schettini non ha usato mezzi termini nel paragonare i social network alle sigarette. Ecco che cosa ha affermato: “Sarà una rivoluzione quando, tra dieci anni, i governi costringeranno le case di produzione dei cellulari a scrivere sulle cover ‘provoca solitudine’ e ‘provoca malattie mentali’. Come le sigarette”.

Infine, il fisico ha rivolto un appello ai genitori. Li ha invitati a non temere di imporre regole e limiti nell’utilizzo dei social media da parte dei figli: “Io lo dico sempre ai genitori: vi dovete far odiare dai figli mettendo delle regole. Perché prima vi odieranno e poi vi ameranno”.

