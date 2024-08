Baronissi Accoglie il Cardinale Pierbattista Pizzaballa: Un Impegno Per la Pace

di Redazione ZON

Il Comune di Baronissi ha avuto l’onore di ospitare Sua Beatitudine il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, in un evento di grande significato per il dialogo e la pace. La Sindaca Anna Petta ha sottolineato l’importanza di costruire ponti di comprensione e di difendere la pace come un valore essenziale per la vita di ogni individuo.

L’incontro, che ha avuto luogo presso la Chiesa Maria SS.ma di Costantinopoli, ha rappresentato un’opportunità preziosa per riflettere sui conflitti in Medio Oriente e riaffermare l’urgenza della pace, ispirandosi al Salmo 122: “Chiedete pace per Gerusalemme”.

Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, e Fra Antonio Ridolfi, ministro dei Frati Minori salernitano-lucana, hanno espresso il loro impegno e la loro speranza per un futuro di armonia e riconciliazione. In segno di gratitudine, il Comune ha donato al Cardinale un pannello maiolicato raffigurante il Convento dei Frati, simbolo del suo impegno per la pace e i diritti umani.

“Ringraziamo profondamente Sua Beatitudine il Cardinale Pierbattista Pizzaballa per la sua visita e il suo messaggio di speranza. La nostra comunità si impegna a lavorare insieme per costruire un futuro di pace, ispirata dalle parole e dagli esempi di chi, come il Cardinale, lavora instancabilmente per un mondo migliore”.