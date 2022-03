Volevo fare la rockstar: anticipazioni terza puntata 6 aprile

Dopo il debutto in prima serata su Rai2, il 6 aprile andrà in onda la terza puntata della seconda stagione della fiction “Volevo fare la rockstar“.

Sono passati quasi due anni da quando Francesco (Giuseppe Battiston) è partito e nel frattempo ci sono stati diversi problemi: Vittorio, la lunga trasformazione di Nice e nel frattempo Nadja si è stabilita a casa di Olivia.

Nel primo episodio Olivia vuole riconquistare Francesco, ma non ha fatto i conti con Silvia, la sua nuova fiamma. Se Eros sembra preso dalla vita universitaria e dal flirt con Fabio, le gemelle hanno occhi solo per Nice. Sola, e con il cuore a pezzi, Olivia decide che è arrivato il momento di riprendere in mano la sua vita. Non può immaginare che si troverà ad affrontare una duplice sfida.

Nel secondo episodio i traumi del passato destabilizzano la neostudentessa Olli, che cerca di stringere i denti e andare avanti, pur scontrandosi con la nuova prof. di italiano, Silvia. Le gemelle, sempre più dalla parte di Nice, evadono le punizioni e gli insegnamenti di Olli, che si troverà in aperto conflitto anche con la neononna. Intanto, pur ostacolato da Antonio, prosegue l’idillio tra Eros e Fabio, mentre Francesco sembra in pericolo.

Anticipazioni 6 aprile 2022 – Volevo fare la rockstar

Olivia si aspetta una svolta nel rapporto con Francesco, ma lui al momento ha ben altre preoccupazioni. Silvia porta Olivia a un festival letterario: qui incontrano Sorgente, il capo di una rivista online che offre a Olivia un lavoro a Milano: cosa succederà?