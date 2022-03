Volevo Fare la Rockstar, arriva la seconda stagione

Volevo fare la rockstar dopo lo strepitoso successo della prima stagione, torna su Rai 2 dopo diversi anni di attesa.

Confermato Matteo Oleotto alla regia e riconfermata anche per la seconda stagione Valentina Bellè che veste i panni di Olivia, la protagonista; i nuovi episodi saranno 8 da cinquanta minuti ciascuno e sono previsti per il 23 marzo 2022.

Le riprese sono iniziate nel novembre del 2020 e poi, a causa del covid, la produzione ha subito diversi rallentamenti. Nel cast torna anche Giuseppe Battiston nei panni del compagno di Olivia e Angela Finocchiaro con Riccardo Maria Manera. Ma ci sono anche delle novità per il ritorno di Volevo fare la rockstar, infatti ci saranno due nuovi personaggi interpretati da Anna Ferzetti e Francesco di Raimondo.

La serie è ambientata nell’immaginaria città di Caselonghe e ha come protagonista Olivia, una ragazza di 27 anni in crisi esistenziale in quanto si è trovata a diventare adulta e responsabile in fretta per crescere le sue due figlie gemelle, Emma e Viola, avute a 16 anni, e a tenere al riparo dai guai il fratello minore scansafatiche, Eros. Un incidente le apre gli occhi sul fatto che la vita è una sola e che, forse, vale la pena provare a cambiarla per realizzare qualcuno dei sogni che ha messo da parte, tra cui il sogno da adolescente di diventare una rockstar.

La sua presa di coscienza contagia anche chi le sta accanto, come suo fratello Eros che inizierà a chiedersi come sia possibile parlare pubblicamente del suo orientamento sessuale se lui per primo non riesce ad accettarsi. In tutto questo si unisce il mistero che circonda l’identità del padre delle gemelle, mentre ad accentuare i toni della commedia ci pensa l’eccentrica Nadia, madre di Olivia e Eros con un passato da tossicodipendente, e i due migliori amici di Olivia: la vivace veterinaria Daniela e Fulvio, un prete con l’animo punk.