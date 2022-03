Tommaso Paradiso: ecco il famoso attore nel video “Tutte le notti”

Da oggi è disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di “Tutte Le Notti“, il singolo di Tommaso Paradiso che ha anticipato il nuovo album “Space Cowboy“, uscito venerdì 4 marzo 2022. Il videoclip, diretto da YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), vede come protagonista d’eccezione il grandissimo Christian De Sica.

De Sica interpreta un uomo malinconico in un hotel di lusso intento a ricordare un amore lontano che sembra rinascere. L’amore sognato rivive nelle stanze dell’albergo: dalla camera da letto dove si rigira tra le dita la fede nuziale immaginando la donna amata accanto a sé. Alla fine, però, un abbraccio che sembra reale si rivela essere solo un bel ricordo.

Scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dorado Inc., “Tutte Le Notti” è un sogno a occhi aperti in cui l’artista dà forma a una ballad romantica su un amore lontano. Il brano porta con sé le immagini nostalgiche di un sentimento puro e vero, che ha bisogno di vicinanza per potersi esprimere: “E ti sogno tutte le notti, anche quando mi sveglio anche quando sono sobrio. La vita che cazzo è senza di te? Sì, senza di te“.

Tour primaverile e data uscita film

Il 26, 27 e 28 Aprile uscirà nelle sale Sulle Nuvole, il primo film da regista di Tommaso Paradiso, storia d’amore e musica che vede come protagonisti gli attori Marco Cocci e Barbara Ronchi. Il film è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Cinemaundici.

Dal 25 marzo, invece, partirà lo SPACE COWBOY TOUR (già Sulle Nuvole Tour), prodotto e organizzato da VIVO CONCERTI. Gli show sono riposizionati su più date e nei teatri per garantire la massima sicurezza in ottemperanza alle norme vigenti sulla capienza richiesta in merito agli spettacoli dal vivo.