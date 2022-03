Frozen, gli autori rispondono alla bambina ucraina

Frozen diventa fonte di speranza anche durante la guerra di queste settimane tra Russia e Ucraina.

Molti avranno in questi giorni visto il video, ormai diventato virale partendo da Twitter (su cui è stato postato della giornalista locale Ankita Jain) per poi finire su tutti i social, di una bambina ucraina che, nascosta in un rifugio nel suo paese insieme ad altri concittadini, canta ”Let it go” (All’alba sorgerò) : brano famosissimo del cartone Disney e premio Oscar nel 2014 nella categoria ”Miglior Canzone”.

Proprio dagli autori di una delle canzoni più famose al mondo, arriva un commento al video e alla sua dolcissima interprete. Kristen Anderson-Lopez, coautrice col marito Robert Lopez del brano e di tutte le canzoni del primo e del secondo Frozen, oltre che dei cortometraggi e li speciali riguardanti sempre la pellicola e le protagoniste Anna e Elsa, ha detto:

”Cara ragazzina dalla bellissima voce, mio marito e io abbiamo scritto questa canzone come parte di una storia che parla di una famiglia che cerca sollievo dal dolore. Il modo in cui la canti è una magia che porta il tuo cuore a emettere una luce, in grado di curare chiunque l’ascolti. Continua a cantare! Ti stiamo ascoltando!”