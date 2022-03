Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 10 Marzo 2022: Leone stanco

Ariete Marte è attivo sul lavoro quindi le prospettive in questo campo sono positive e bisognerà investire in questo senso in futuro. Cercate di darvi da fare nelle giornate centrali della settimana che precedono il weekend perché in genere il sabato e la domenica avete un calo fisiologico.

Toro In ambito sentimentale non mancano le buone energie e siete in grado di programmare anche nuovi progetti. Urano nel segno porta voglia di cambiamento in ambito professionale. In amore cercate di non dare tutto per scontato.

Gemelli La Luna nel segno parla di miglioramenti in amore e in generale nella sfera degli affetti. Sul lavoro ci sono delle conferme, questa giornata porta con se la voglia di rimettersi in gioco e riscattarsi. Venere è attiva e favorisce gli incontri.

Cancro Finalmente abbandonate le tensioni che nelle ultime settimane hanno afflitto l’amore e la professione. Cercate di mettere una pietra sopra al passato e ripartire al meglio. Belle novità in arrivo.

Leone I nati del segno devono fare attenzione in amore in queste 24 ore visto che Venere inizia un transito polemico. Ci vuole pazienza! Anche nel lavoro dovrete rivedere gli accordi di una certa importanza. Potrebbe capitarvi di accusare una certa stanchezza.

Vergine Con la Luna dissonante diventate un po’ intolleranti e non avete molta pazienza nel fare le cose. Da venerdì però la situazione potrebbe migliorare. In questo momento ciò che conta più di tutto per voi è poter contare sulla fiducia di una persona che conta.

Bilancia In questa fase la sfera professionale attraversa giornate turbolente, vorreste guadagnare di più ma non riuscite. Non disperate però perché in questi giorni potrebbe esserci una novità. In amore il periodo favorisce le nuove conoscenze.

Scorpione In questo weekend potete recuperare in amore. È in arrivo un momento favorevole sul lavoro, specie per quanto riguarda le relazioni tra colleghi. Tra sabato e domenica le stelle promettono qualcosa di più per cui cercate di rilassarvi.

Sagittario La Luna è contraria e questo causa stanchezza per cui in amore non strafate. In questi giorni dovreste parlare solo se necessario perché quando perdete la pazienza diventate irruenti e non è il caso di affrontare discussioni.

Capricorno La situazione migliora in ambito sentimentale. Chi gestisce un’attività in proprio potrà vedersi avvicinare delle buone opportunità. Entro il mese di Maggio sarete portati a dare delle risposte in ambito professionale.

Acquario In questa giornata di giovedì la Luna sarà propizia in amore ma cercate di non rimanere irretiti nella trama dei ricordi. Per il lavoro è un buon momento con bei progetti in cantiere.