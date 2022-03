Bla Bla Baby, il nuovo film di Alessandro Preziosi

Dal 7 aprile 2022 arriva al cinema Bla Bla Baby con Matilde Gioli e Alessando Preziosi.

Il nuovo film di Fausto Brizzi è prodotto da Luca Barbareschi e vede nel cast: Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase (da l’ultima stagione di Lol), Chiara Noschese, Cristiano Caccamo, Nicolas Vaporidis, Nina Torresi, Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi.

La pellicola riprende vecchi e famosissimi film come: Senti chi parla e Senti chi parla due; ma anche Tre scapoli e un bebè, Un genio in pannolino e Molto incinta in cui ai bambini viene dato l’uso della parola rendendo la trama piena di equivoci e estremamente divertente.

Trama di Bla Bla Baby

Luca (Alessandro Preziosi) è costretto a lavorare in un asilo nido aziendale all’età di 45 anni, dopo una vita passata ad inseguire il successo senza riuscire ad ottenere alcun risultato. Con lui le colleghe Celeste e Doriana. I tre, ogni giorno, si trovano ad affrontare i turni tra continui pianti, urla e l’impossibilità di riuscire a comunicare con i bambini, figli dei dipendenti dell’azienda Green Light.

Un giorno Luca, mangia un omogeneizzato alla platessa “contaminato”. Il giorno dopo, tornato all’asilo dopo una notte insonne, si rende conto che i lamenti dei bambini non sono più solo versi ma capisce perfettamente cosa dicono. Grazie al suo nuovo ”potere” riuscirà a cambiare la sua vita.