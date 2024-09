West Nile: grave un 81enne a Nocera Inferiore

di Redazione ZON

Le condizioni di un uomo di 81 anni, residente ad Angri, rimangono critiche presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è stato ricoverato dallo scorso 2 settembre a causa della Febbre del Nilo.

Come riportato dal quotidiano “Le Cronache“, l’anziano, giunto al Pronto Soccorso con sintomi neurologici preoccupanti, è stato immediatamente sottoposto ad approfonditi accertamenti medici che hanno rivelato la presenza di un’encefalite. Data la gravità del quadro clinico, è stato trasferito in terapia intensiva e messo in isolamento, poiché l’origine dell’infezione non era chiara.

I medici hanno quindi considerato diverse ipotesi, tra cui il West Nile Virus, che è stata successivamente confermata dall’ospedale Cotugno di Napoli, specializzato in malattie infettive. Attualmente, l’81enne resta in condizioni gravi, intubato e ventilato meccanicamente, con un monitoraggio costante del suo stato di salute.

Nonostante non abbia effettuato viaggi recenti in aree a rischio, si sospetta che l’infezione sia stata trasmessa da una zanzara infetta nei primi giorni di agosto, periodo in cui caldo e umidità hanno raggiunto livelli estremamente elevati nell’Agro nocerino-sarnese.

Il periodo di incubazione della malattia varia da 2 a 14 giorni, ma in alcuni casi può estendersi fino a 21 giorni.