Durante il Comic-Con di San Diego è stato svelato il primo trailer di Westworld 3, serie prodotta da J.J. Abrams. Tutto quello che sappiamo

Durante il panel di HBO nel corso del Comic-Con di San Diego, è stato presentato il primo trailer di Westworld 3, nuovo capitolo della serie drama prodotta da J.J. Abrams e creata da Jonathan Nolan e Lisa-Joy.

Nelle nuove puntate avrà uno spazio predominante il personaggio di Dolores (interpretata da Evan Rachel Wood, alle prese con una prima scoperta del mondo reale che la circonda che prima le era assolutamente precluso.

Aaron Paul tra le new entry

La Wood sarà chiamata a interagire a più riprese con una delle new entry del cast di Westworld 3, che non ha ancora una data d’uscita: il protagonista di “Breaking Bad” Aaron Paul interpreterà Caleb, un operaio di Los Angeles che aiuterà Dolores a superare lo “shock culturale” ora che si trova nel mondo reale, e le darà nuove certezze sulla natura umana.

Tra i nuovi arrivi anche l’attore francese Vincent Cassel.

La trama

La trama della terza stagione di Westworld è ancora avvolta nel più stretto riserbo ma, interpellato da The Hollywood Reporter, Jonathan Nolan ha anticipato che sarà meno enigmatica ma non per questo meno coinvolgente; la narrazione sarà più lineare e riprenderà esattamente da dove si era interrotta: