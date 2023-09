Whatsapp: testato nuovo metodo per scambiare soldi in chat

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo obiettivo. Da un po’ di tempo a questa parte, Meta sta tentando di trasformare Whatsapp in un’app universale, capace di qualsiasi cosa. Dall’altro lato, anche Elon Musk sta tentando di fare lo stesso con la sua X (ovvero il fu Twitter). L’ultima funzionalità lanciata in India ne è la prova. Infatti, sarà ora possibile effettuare pagamenti sulla piattaforma utilizzando diverse opzioni. Grazie alla collaborazione con PayU e Razorpay, sarà possibile ora fare acquisti in app.

I prodotti da poter acquistare sono i più disparati. Si possono prenotare voli, visite, acquistare una t-shirt o fare la spesa, basta aprire WhatsApp. Mark Zuckerberg ha spiegato per bene, nel suo discorso all’evento Conversations 2023 a Mumbai. Meta ha confermato alla testata TechCrunch che la funzionalità di pagamento sarà disponibile per tutte le aziende in India che utilizzano la piattaforma WhatsApp Business.

“Questo renderà ancora più semplice per le persone pagare le aziende indiane all’interno di una chat WhatsApp utilizzando il metodo che preferiscono.” ha dichiarato Zuckerberg in conferenza.

Meta ha inoltre spiegato come funzionerà questa nuova “moneta di scambio”.

“La pandemia ha dimostrato chiaramente che le aziende hanno bisogno di metodi alternativi per interagire con i clienti e concludere le vendite in modo veloce ed efficiente. Ogni giorno oltre 175 milioni di persone scambiano messaggi con gli account business di WhatsApp.“

“Abbiamo sviluppato la ricerca delle aziende per tutelare la privacy delle persone. Le tue ricerche verranno elaborate in modo da non poter essere collegate al tuo account.” ha poi concluso il founder di Meta.