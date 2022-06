La prima volta di Sinner a Wimbledon. Ok Djokovic, fuori Fognini

Jannik Sinner rompe finalmente l’incantesimo: nel 1° turno di Wimbledon riesce a centrare il passaggio del turno e la prima vittoria in un main draw su erba. L’altoatesino supera il colosso Wawrinka in 4 set (7-5 4-6 6-3 6-2 in 2h42m) ed ora se la vedrà contro il vincente del match tra Altmaier e Mikael Ymer (match interrotto sul 2-0 per lo svedese causa oscurità).

In una giornata caratterizzata dalla pioggia che ha costretto l’interruzione dei match in due circostanze (il programma odierno verrà completato martedì), l’Italia del tennis si affida alla classe 2001. Infatti, oltre alla vittoria di Sinner, da registrare il successo di Elisabetta Cocciaretto su Martina Trevisan per 6-2 6-0. Eliminati anche Fognini (in 4 set da Griekspoor), Vavassori (triplo 6-4 da Tiafoe) e Bronzetti (1-6 4-6 da Li).

Djokovic non brilla ma va, Alcaraz a fatica

Novak Djokovic ha inaugurato il Campo Centrale nel 1° giorno dell’edizione 2022 di Wimbledon. Il campione uscente fa grande fatica per almeno 3 set contro il coreano Kwon ma alla fine riesce a trovare il modo per superare il turno con un 6-3 3-6 6-3 6-4 in 2 ore e mezza.

Fatica e non poco anche Carlos Alcaraz nel suo match d’esordio. Lo spagnolo suda freddo contro Jan-Leonard Struff in una partita tiratissima ma rimonta e si impone al 5° set, trovando il break decisivo nel 9° gioco che gli permette di andare a chiudere 6-4 al termine di 4 ore di grande battaglia. Per il 19enne ora ci sarà Griekspoor che ha eliminato Fognini. Sia Djokovic che Alcaraz potrebbero trovare Sinner sul proprio cammino in questo Slam.

Tra gli altri, bene Ruud e Norrie che battono nettamente in 3 set rispettivamente Alberto Ramos-Vinolas e Pablo Andujar. Saluta il torneo Benoit Paire, sempre più in crollo verticale (ko in 4 dal connazionale Halys) mentre per il resto nessuna grande sorpresa nel 1° giorno dello Slam britannico.

Shock Hurkacz, due big si ritirano

La notizia clamorosa, se così si può definire, proviene dall’All England Club dove Hubert Hurkacz (semifinalista nella passata edizione) cade al 1° turno nel super-tiebreak del 5° set.

Ma in realtà, guardando al match contro Alejandro Davidovich-Fokina, lo spagnolo avrebbe avuto da mangiarsi le mani in caso di sconfitta. Infatti da una situazione di due set a zero 5-3 e 40-0 con 3 match point a disposizione, il numero 37 ha perso il controllo della situazione, perdendo 4 game consecutivamente e rimettendo in partita il polacco (5-7). Dopo l’interruzione per pioggia, Hurkacz ha completato l’opera della rimonta (6-2) e poi è andato 5-3 nel set decisivo. Qui però la partita è girata nuovamente con Davidovich bravo ad impedire all’avversario di chiudere e trascinarlo al tiebreak.

Il vincitore di Halle 2022 va addirittura avanti 7-4 nel gioco decisivo ma subisce un incredibile parziale di 1-6 che lo condanna alla sconfitta, facendo esultare il tennista spagnolo che accede al 2° turno, quasi incredibilmente.

Infine, due ritiri importanti da Wimbledon tra le teste di serie: Carreno Busta deve abbandonare il match contro Lajovic sul 6-3 4-6 per problemi fisici mentre il Covid blocca Marin Cilic, costretto così a dare forfait. Martedì l’esordio di Nadal, Tsitsipas, Kyrgios, Berrettini, Sonego e Musetti.