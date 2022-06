Wimbledon, Sinner va: Ymer ko in 4 set. Vince anche Djokovic

Jannik Sinner inizia a prendere confidenza con l’erba di Wimbledon: dopo il successo all’esordio con Wawrinka, l’altoatesino supera agevolmente lo svedese Mikael Ymer in 4 set ed ottiene il pass per il 3° turno. Adesso se la vedrà con uno tra Andy Murray o John Isner, in campo sul Centrale.

Nel terzo giorno di incontri all’All England Club, si segnala la vittoria facile per Novak Djokovic su Kokkinakis ma anche la caduta di Casper Ruud per mano di Humbert. Ancora attesa per l’esito del match di Alcaraz, impegnato nel tardo pomeriggio contro l’olandese Griekspoor.

Jannik in crescita

Nonostante un avvio di partita non impeccabile con una palla break annullata nel 3° game, Sinner tiene testa ad un Ymer molto aggressivo nel 1° set. L’equilibrio però si rompe nella fase cruciale del parziale quando lo svedese concede 3 set point sul 4-5 ed alla terza chance Jannik riesce a portarsi sull’1-0.

Col passare dei minuti e degli scambi, l’azzurro prende più confidenza e padronanza del campo, concedendo sempre di meno al suo avversario. Il break che decide il secondo parziale in favore di Sinner arriva nel quarto gioco, sfruttando la prima chance utile sul 15-40 e poi allungando sul 4-1. Il set si chiude successivamente sul 6-3 in 38 minuti con Jannik avanti 2-0.

Ma non è finita qua: intenzionato a chiudere in fretta i giochi, la testa di serie numero 10 parte a razzo nel 3° set con una serie di 9 punti a 0 che valgono il 2-0. Lo svedese sembra andare in balia del suo avversario ma riesce a cavarsela nel game seguente, annullando 3 palle break e riuscendo a rimanere in scia, seppur indietro di un servizio.

Sinner sembra diventare impeccabile al servizio (12-0 in 3 game) ma la macchina si inceppa improvvisamente da 30-15 nel 6° gioco, quando perde 3 punti consecutivi e permette a Ymer di recuperare il break di svantaggio. L’occasione per il riscatto immediato c’è con 4 chance di controbreak nel game più lungo della partita ma alla fine il braccio di ferro lo vince il 23enne svedese che opera il sorpasso. Il set sembra avviarsi verso il tiebreak ma Sinner abbassa nuovamente la tensione e perde il parziale 7-5, sbagliando un colpo di dritto e di fatto riaprendo il match con Ymer sotto 1-2.

Nel 4º set Sinner si riprende e stronca sul nascere le speranze di Ymer per rientrare in corsa. Dopo un break e contro-break, l’azzurro prende il largo arrivando fino al 5-1 prima di chiudere il match con il 6-2 finale.

Djokovic convincente

Ottima prova per Novak Djokovic nel suo 2° turno a Wimbledon. Il 3 volte campione uscente di fila regola nettamente Thanasii Kokkinakis con un 6-1 6-4 6-2 senza appello. Prestazione di gran lunga migliore rispetto al match contro il sudcoreano Kwon di lunedì con il serbo molto più in palla e dominante. Al 3° turno ci sarà il derby con Miomir Kecmanovic (vittoria in 4 set su Tabilo).

Nella parte alta del tabellone si continuano a mietere vittime per quanto riguarda le teste di serie di Wimbledon. Dopo Hurkacz lunedì, anche Casper Ruud è costretto ad alzare bandiera bianca. Il finalista del Roland Garros si arrende in 4 set al francese Hugo Humbert, facendosi rimontare dalla situazione di vantaggio iniziale. Nella giornata di mercoledì non ci sono grandi sorprese: soffre ma se la cava al 5° set Cameroon Norrie che piega Jaume Munar e passa il turno.

Infine nel femminile, fuori Kontaveit e Muguruza mentre in campo l’ultima italiana rimasta in tabellone ovvero Elisabetta Cocciaretto, opposta alla romena Begu.