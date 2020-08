Oggi si celebra il famoso World Cat Day, giornata dedicata ai gatti giunta al suo 19° anno. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Una giornata felice per una delle figure più importanti anche degli stessi social network. Oggi tutti i gatti del mondo festeggiano il World Cat Day, giornata internazionale dedicata al gatto, felino più famoso del pianeta Terra. Un animale davvero molto importante per gli umani, sia per la sua affezione che per la sua compagnia. Ed ecco, quindi, tutto quanto c’è da sapere, tutte le curiosità legate a questo giorno sicuramente bizzarro e interessante.

Il primo World Cat Day risale al 2002. A istituirlo, è stato l’International Fund Animal Welfare, ente di beneficenza per il benessere e la conservazione degli animali nel mondo. Alcuni Paesi prevedono anche una Giornata Nazionale dedicata al micio: in Italia si festeggia il 17 Febbraio. Nel mondo esistono circa cinquanta razze di gatti. Il numero è, però, in crescita, considerando anche gli incroci non (ancora) riconosciuti e certificati. Tra i più particolari, si ricordano il gatto Sphynx, senza pelo dalle grandi orecchie derivato da una mutazione. Gli umani sono affezionati da millenni ai gatti. La prima prova è il villaggio neolitico di Shillourokambos, dove degli archeologi francesi trovarono un essere umano sepolto affianco al suo gatto.

Nel 1963, la Francia lanciò un gatto nello spazio, facendo sperimentare al pezzato Félicette una manciata di minuti senza gravità. Il gatto più longevo mai esistito è stato Crème Puff, scomparso a 38 anni (e 3 giorni) di età, nel 2005, in Texas.

Leggi anche