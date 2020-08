Dopo lunghe giornate di trattative, prende forma il nuovo Decreto Agosto. Dal rinvio delle tasse a un piano pensato ad hoc per il Sud

Ancora alcuni giorni e il Decreto Agosto potrà dirsi completo. Dal rinvio delle tasse per gli autonomi per 2,2 miliardi a una dilatazione dei tempi per saldare i “vecchi conti da lockdown”. Interventi specifici per i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria, dal turismo al lavoro. Il piano proposto dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, punta su un piano cashback, grazie ai pagamenti elettronici, con i quali si prevedono fino a 2mila € di incentivi.

I provvedimenti contenuti nel nuovo Decreto Agosto sarebbero mirati ad “aiutare imprese e famiglie e a orientarli verso la crescita, la ripartenza economica e l’occupazione“, ha così commentato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Niente bonus sui consumi, ha spiegato il premier Giuseppe Conte, ma interventi specifici per i settori più colpiti dall’emergenza.

La reindustrializzazione del Sud

Interventi mirati al settore del lavoro, il più danneggiato dall’emergenza COVID. 12 miliardi saranno, infatti, destinati al lavoro, come affermato dalla ministra Nunzia Catalfo. Non vengono dimenticati gli enti locali, la sanità o la scuola. Punto di forza del Decreto agosto sembra essere un piano di rivalutazione del Sud. Definito da Conte “di portata storica“, il piano che avvantaggia fiscalmente il Sud è stato fortemente voluto dal ministro Peppe Provenzano.

L’obiettivo sarà porre basi solide per una “reindustrializzazione dell’intero Sud“. La ministra Teresa Bellanova tiene, invece, a precisare l’importanza del provvedimento che stanzia 600 milioni per il “bonus Filiera per i ristoranti” che acquistano il made in Italy. L’incentivo sarà alternativo al supporto destinato a 20 città d’arte, inclusa Bergamo, alle quali saranno concessi contributi a fondo perduto, provvedimento fortemente voluto da Dario Franceschini.

Il Decreto Agosto può dirsi approvato, ma non concluso. Ancora alcuni giorni per definire meglio i dettagli, con la collaborazione di maggioranza e opposizioni, il premier si dice fiducioso. La pubblicazione sarà resa nota sulla Gazzetta Ufficiale.

