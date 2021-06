Ufficializzati i nomi dei quattro giudici che guideranno i concorrenti in quest’ultima edizione di X Factor. Ecco i nomi dei giudici

Ci siamo! Dopo l’annuncio del cambio di timone che va a Ludovico Tersigni, arriva anche l’ufficialità sui nomi dei quattro giudici. Come già comunicato da alcune indiscrezioni, sull’account Twitter di X Factor spuntano i nomi dei giudici. A scegliere, giudicare e guidare i concorrenti verso il gran finale di quest’anno ci saranno Manuel Agnelli, Hell Raton, Emma Marrone e Mika.

Tutte vecchie glorie, quindi, mentre il timone, come già ampiamente annunciato, per la prima volta non sarà nelle mani di Alessandro Cattelan, che lascia dopo 10 anni, ma di Ludovico Tersigni, attore e star della serie Skam Italia. Le puntate delle selezioni, essendo ancora in emergenza Covid, verranno registrate tutte a Cinecittà, mentre ancora non è stata decisa la location dove saranno trasmesse le puntate serali live. Stando agli ultimi dati, anche della campagna vaccinale, non è escluso che le puntate live potranno ospitare il pubblico come le scorse stagioni.