Xi Jinping rieletto ancora come leader del Partito comunista cinese

Nella giornata di ieri sono terminati i lavori del XX Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese (iniziati il 16 Ottobre). Durante quest’occasione il presidente cinese Xi Jinping è stato nuovamente eletto come segretario generale del Partito Comunista Cinese. Si tratta del terzo mandato di Xi Jinping, alla guida del partito per altri cinque anni.

Nel corso di un evento stampa Xi Jinping ha anche rivelato i nuovi meMbri del Comitato permanente del Politburo (PSC) l’organo politico più potente della Cina, che hanno sfilato sul palco andando per ordine di importanza. Ecco i nomi che sono stati resi noti: Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang e Li Xi .

Come ha fatto presente il The Guardian, essendo Li Qiang secondo membro dopo Xi Jinping, è molto probabile che egli sarà nominato come nuovo premier dopo la fine del secondo mandato di Li Keqiang.

Intanto sono arrivate le congratulazioni per la rielezione di Xi Jinping sia da parte di Vladimir Putin che dal leader nordcoreano Kim Jong-un.

“Per favore, accetta le mie più calorose congratulazioni per la lieta notizia sull’elezione a nuovo segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista. Io, insieme a te, darò forma a un futuro ancora più bello delle relazioni tra Corea del Nord e Cina, soddisfacendo la domanda dei tempi“– ha scritto in un messaggio Jong-un.

Il presidente della Russia, invece, ha così commentato il terzo mandato di Jimping: “Sono certo che le risoluzioni decise dal congresso aiuteranno ad attuare i grandi compiti sociali ed economici che la Cina deve affrontare e contribuiranno a rafforzare la posizione del Paese sulla scena internazionale. Sarebbe un piacere per me, portare avanti il nostro dialogo costruttivo”.