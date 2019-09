Oggi, 15 settembre, Google ha dedicato un doodle a Ynes Mexia, figura storica nel mondo della botanica e per la scienza: ecco chi è

Ynes Mexia ha scritto la storia esattamente nel lontano 15 settembre 1925. Per l’occasione, 90 anni dopo, Google ha deciso di dedicare un doodle alla storica botanica di origini messico-americane.

La sua storia viene scritta grazie alla storica spedizione scientifica e proprio oggi ricorre quest’anniversario. Nata nel maggio del 1870 a Washington, Mexia è famosa per aver scoperto ben 500 tipi diversi di piante ed inoltre fu una grande collezionista del suo tempo. In più, la sua figura è stata importante in quanto associata più volte alla figura di Charles Darwin.

Ma non solo: la sua figura ha aperto ufficialmente la strada alle donne nel mondo della scienza e, grazie alla sua spedizione, fu anche la prima a viaggiare da sola. L’avvenimento del 15 settembre 1925 coincide con la celebrazione del mese per il Patrimonio spagnolo. Morì all’età di 68 anni in California.

Celebre fu la sua frase dopo la storica spedizione del 1925, avvenuta nel Messico Occidentale: “Noi eravamo molto stanchi, molto sporchi, molto accaldati ma molto felici”. Una figura importante e storica per la botanica e la scienza ed, in occasione del 90° anniversario della storica spedizione, Google ha deciso di omaggiare Ynes Mexia.

