YouTube Shorts: ecco la nuova funzionalità in arrivo anche in Italia

Annunciato lo scorso anno per i primi paesi, la nuova funzionalità della piattaforma, YouTube Shorts, arriverà in Italia a partire dal 14 luglio

YouTube Shorts consente agli utenti di creare video brevi e montarli in maniera creativa, semplice e divertente, il tutto utilizzando solo lo smartphone. Gli utenti italiani vedono già gli YouTube Shorts sulla piattaforma da tempo, tuttavia adesso potranno creare gli Shorts accedendo per la prima volta agli strumenti necessari. Fra questi YouTube offre: videocamera multi-segmento per unire più clip video, possibilità di registrare con la musica. Inoltre sarà possibile impostare il controllo della velocità.

Gli utenti possono inoltre campionare l’audio dai video disponibili su YouTube, quindi rivisitare in chiave creativa i contenuti già disponibili sul sito di videosharing in modo che trovino un nuovo pubblico. Fra le possibilità gli utenti potranno ad esempio reagire alle battute delle star del web. Potranno cimentarsi nella preparazione dell’ultima ricetta di un creator o proporre una versione personale e inedita di uno sketch comico. I creator manterranno il controllo dei propri contenuti. Questi ultimi potranno disattivare la funzionalità nel caso in cui non vogliono che i loro video di lunga durata possano essere oggetto di remix.

Le nuove funzionalità

Insieme all’espansione internazionale di YouTube Shorts sono abilitate alcune nuove funzionalità. Ad esempio l’aggiunta di testo in punti specifici del video, il campionamento dell’audio di altri Shorts, l’aggiunta di sottotitoli in modo automatico. Inoltre sarà possibile l’aggiunta di clip dalla galleria del telefono e l’aggiunta di filtri di base per la correzione del colore. Verrà espansa in futuro la raccolta di brani musicali utilizzabili nei cortometraggi.

Il supporto dell’azienda

Gli YouTube Shorts verranno supportati economicamente dalla stessa YouTube, con i creator che potranno attingere ad un fondo di 100 milioni di dollari distribuito nel corso del biennio 2021-2022. L’azienda ha infatti già annunciato il Fondo di YouTube Shorts, ma non ha ancora rivelato alcuni dettagli, come i paesi in cui sarà disponibile, promettendo di farlo “nei prossimi mesi prima del lancio dell’iniziativa”. La versione beta di YouTube Shorts sarà disponibile per tutti in Italia a partire dal 14 luglio prossimo.