In onda domenica 30 maggio la 63esima edizione dello Zecchino d’Oro

Lo Zecchino d’Oro sta per tornare su Rai 1. Saltata la scorsa edizione Causa Covid, quest’ anno la kermesse canora dei bambini verrà trasmessa nella domenica del 30 maggio alle 17.20. Non ci saranno gare e niente prima serata, ma un’unica puntata nel pomeriggio. Lo Zecchino d’Oro andrà in onda al posto di Da Noi… A Ruota Libera di Francesca Fialdini, subito dopo Domenica In.

A condurlo, Mara Venier in collegamento da Roma, mentre al fianco dei piccoli cantanti all’Antoniano di Bologna ci sarà Carlo Conti, nelle vesti di direttore artistico. La competizione nella sua formula classica tornerà a dicembre con la 64° edizione.

“Quando durante la conferenza stampa dell’ultimo “Festival di Sanremo” dissi che nel 2018 non avrei condotto la manifestazione, ma che mi sarei dedicato, in qualità di direttore artistico, allo Zecchino d’Oro, più di un giornalista pensò ad una battuta umoristica. Ad uno scherzo!… e invece“, ha dichiarato qualche anno fa Conti, ormai al suo terzo come direttore artistico.

In onda di domenica, lo Zecchino dovrà fare i conti con Domenica Live; secondo indiscrezioni, però, pare che Barbara dirà addio alla trasmissione il 23 maggio prossimo quindi non potrebbe esserci alcuna sfida.