1 Eventi storici

827 – Sbarca a Mazara la flotta musulmana dell’Ifriqiya guidata da Asad ibn al-Furat

1487 – Battaglia di Stoke Field, l’ultima della Guerra delle due rose

1586 – Maria Stuarda, regina di Scozia, riconosce Filippo II di Spagna come suo erede

1654 – La regina Cristina di Svezia abdica

1745 – Le truppe britanniche prendono Isola del Capo Bretone alla foce del fiume San Lorenzo.

Sir William Pepperrell cattura la fortezza francese di Louisburg durante la guerra di successione austriaca

1746 – Guerra di successione austriaca: Austria e Sardegna sconfiggono l’esercito Franco-Spagnolo nella Battaglia di Piacenza

1755 – Guerra franco-indiana: I francesi arrendono Fort Beauséjour ai britannici, portando all’espulsione degli Acadiani

1779 – La Spagna dichiara guerra al Regno Unito ed inizia l’assedio di Gibilterra

1815 – Battaglia di Ligny e di Quatre Bras, due giorni prima della Battaglia di Waterloo

1836 – La formazione della London Working Men’s Association dà il via al Movimento Chartista

1846 – Il cardinale Mastai-Ferretti viene eletto papa al 2º giorno di conclave, come Pio IX . Un mese dopo l’elezione concederà l’amnistia generale per i reati politici, suscitando l’entusiasmo tra tutti i liberali italiani. Proseguirà poi con un biennio di riforme, che cambieranno la situazione in tutta la penisola.

1866 – La Prussia inizia l’ostilità contro alcuni principati tedeschi alleati dell’Austria (comincia così la guerra austro-prussiana)

1871 – Lo University Tests Act permette agli studenti di iscriversi alle università di Oxford, Cambridge e Durham senza passare prima esami di religione, ad eccezione che per i corsi di teologia

1884 – Il primo ottovolante degli Stati Uniti inizia a funzionare a Coney Island, New York

1891 – John Abbott diventa il terzo Primo ministro del Canada

1903 – La Ford motor company diventa una società per azioni

1904 – Giornata di ambientazione dell’Ulisse di James Joyce (Bloomsday)

1915 – fondazione del British Women’s Institute

1922 – Elezioni generali nello Stato Libero Irlandese: ampia maggioranza per il Sinn Féin

1933 — National industrial recovery act (provvedimento del new deal)

1940 – Seconda guerra mondiale: il Maresciallo Henri Philippe Pétain diventa Premier della Francia di Vichy.

Un governo comunista viene instaurato in Lituania

1942 – Si conclude nel Mediterraneo centro-orientale la battaglia di mezzo giugno tra gli Alleati e gli italo-tedeschi

1944 – 1.488 operai genovesi furono deportati a Mauthausen

1952 – La Camera dei deputati Italiana approva l’adesione alla CECA con 275 sì e 96 no

1955 – Papa Pio XII scomunica Juan Domingo Perón

1961 – Rudolf Nureyev chiede asilo all’aeroporto Le Bourget di Parigi

1963 – Valentina Tereshkova diventa la prima donna nello spazio

1972 – USA – Dei ladri vengono presi mentre cercano di entrare nella sede del Partito Democratico, nel palazzo Watergate.

Inaugurazione del New York Jazz Museum

Germania – Ulrike Meinhof, membro della Rote Armee Fraktion, viene catturata dalla polizia a Langenhagen.

1976 – Apartheid: rivolte studentesche a Soweto, Sudafrica

1977 – Leonid Brežnev diventa presidente dell’URSS

1978 – Esce il film Grease – Brillantina

1981 – Kenneth D. Taylor viene decorato per aver aiutato la fuga di sei americani dall’Iran durante la crisi degli ostaggi.

1983 – Jurij Vladimirovič Andropov diventa presidente dell’URSS

1996 – Russia – Prima tornata delle elezioni presidenziali

1999 – Thabo Mbeki viene eletto Presidente del Sudafrica

2000 – A Roma parte l’hackmeeting 2000

2002 – Papa Giovanni Paolo II proclama Padre Pio santo con il nome di San Pio da Pietrelcina

2006 – Viene arrestato, su ordine della procura di Potenza, con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, alla prostituzione e al falso, Vittorio Emanuele di Savoia (primogenito maschio dell’ultimo Re d’Italia Umberto II di Savoia)