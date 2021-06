Finisce 1-0 il big match tra Francia-Germania, valido per il Gruppo F di Euro 2020. Blues in testa insieme al Portogallo, tedeschi a zero punti

Il big match della prima giornata della fase a gironi di Euro 2020 se lo aggiudica la Francia. A Monaco di Baviera i Blues vincono 1-0 con la Germania grazie ad un’autorete du Hummels nel primo tempo, e raggiungono il Portogallo in testa al Gruppo F.

Potrebbe interessarti:

La partita

Partita equilibrata nei primi minuti, con la Francia che si affida subito al tridente d’attacco. Dall’altra parte Low schiera in attacco un tridente senza dare punti di riferimento, ma la scelta non si rivela efficace. Nel primo tempo il migliore dei tedeschi è Kroos, che soprattutto in difesa riesce a fermare gli attacchi dei francesi. La prima vera occasione è per Mbappè, ma Neuer risponde bene.

Al 20° però la Francia passa. Invenzione di Pogba che serve Lucas Hernandez sulla fascia, il terzino mette in mezzo dove Hummels nel tentativo di anticipare Benzema infila nella propria porta. La Germania fatica a reagire, l’attacco non gira e Kimmich a destra non incide come dovrebbe. Positiva invece la gara di Gosens, l’unico ad impensierire la retroguardia francese nel primo tempo.

Nella ripresa l’attacco transalpino aumenta i ritmi, e la Francia sfiora il raddoppio con Rabiot, che da buona posizione colpisce il palo. Scampato il pericolo, la Germania inizia a macinare occasioni da rete. La migliore è per Gnabry, che su un cross di Gosens colpisce al volo di destro ma manda alto.

Dall’altra parte Mbappè trova il gol del raddoppio con una giocata pazzesca, ma l’arbitro giustamente annulla per fuorigioco. Nei minuti finali la Francia trova il gol con Benzema, ma anche in questo caso la rete viene annullata per fuorigioco. Finisce 1-0 per la Francia.

Francia Germania 1-0: risultato e tabellino

RETE: Hummels 20′ (AUT.)

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema (88′ Tolisso), Griezmann. Ct: Deschamps.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter (87′ Emre Can), Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens (88′ Volland); Müller, Gnabry (74′ Werner), Havertz (74′ Sané). Ct: Low.

AMMONITI: Kimmich