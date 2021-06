Il Portogallo soffre l’organizzazione dell’Ungheria di Marco Rossi e la vince solo nel finale. Ronaldo diventa il miglior marcatore nella storia degli Europei

Il peggio e il meglio in pochi minuti di gioco, da una probabile sconfitta ad una vittoria netta, il Portogallo conquista così la sua prima vittoria ad Euro 2020 e mette subito pressione a Francia e Germania.

Potrebbe interessarti:

La partita

La rumorosa Budapest tiene a bada i talenti portoghesi per la prime fasi di gioco. L’Ungheria compatta e con due linee strette evita le percussioni centrali del Portogallo, costretto ad andare sempre sugli esterni. Il più pericoloso è Diogo Jota, che però davanti il portiere non si mostra abbastanza freddo: l’attaccante del Liverpool per due volte si prende la responsabilità del tiro, invece di favorire le migliori posizioni di Ronaldo e Bruno Fernandes.

I lusitani aumentano il pressing nel quarto d’ora finale del primo tempo e questa volta è Ronaldo a divorarsi il gol del vantaggio: CR7 calcia alto e non sfrutta un bel traversone di Guerreiro. Nel secondo tempo il film della partita non cambia, con il Portogallo che continua ad avere difficoltà nella manovra. L’Ungheria ne approfitta e sfiora l’impresa con Nego, bravissimo a fare gol, poi annullato per fuorigioco.

Sventato il pericolo il Portogallo reagisce, ma trova il vantaggio solo grazie ad un tiro deviato di Guerreiro. Passano pochi giri d’orologio e Rafa Silva conquista un calcio di rigore, poi trasformato da Ronaldo, che supera Pele e diventa il calciatore ad aver segnato più gol agli Europei. Nemmeno il tempo di aggiornare le statistiche e al 92′ Ronaldo sigla la doppietta personale e il suo undicesimo gol in questa competizione.

Ungheria Portogallo 0-3: risultato e tabellino

RETI: 85′ Guerreiro, 87′ rig. 92′ Cristiano Ronaldo.

UNGHERIA (3-5-2): Gluacsi; Botka, Orban, Szalai; Lovrencics, Kleinheisler (77′ Siger), Nagy (90′ Varga R.), Schafer (65′ Nego), Fiola (88′ Varga K.); Szalai, Sallai (77′ Schon). A disposizione: Bogdan, Bolla, Cseri, Dibusz, Kecskes, Lang, Nikolics. Ct: Rossi.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William Carvalho (81′ Sanches), Bruno Fernandes (91′ Moutinho); Bernardo Silva (70′ Rafa), Diogo Jota (81′ André Silva), Cristiano Ronaldo. A disposizione: Fonte, Joao Felix, Lopes, Mendes, Neves, Pedro Goncalves, Sergio Oliveira, Rui Silva. Ct: Santos.

ARBITRO: Cakir (TUR).

AMMONITI: Ruben Dias, Nego, Orban.