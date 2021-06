Netflix ha acquisito i diritti de “La Talpa”, uno dei primi reality show ad abbandonare il format alla “Grande Fratello a favore di un’accattivante componente mistery

Di recente, è stata rilasciata una notizia-bomba che ha scatenato di non poco l’entusiasmo di molti nostalgici. Sembra che, a distanza di quasi 13 anni, il reality show “La Talpa” potrebbe fare ritorno su Netflix.

La Talpa è stato un noto programma televisivo, nonché uno dei più reality show italiani più famosi di sempre, sviluppatosi proprio quando stava incominciando a nascere il concetto stesso di reality. Il programma, concepito come la versione italiana del format De Mol, è andato in onda su Rai 2 nel 2004 (la prima stagione); per poi concludersi con altre due stagioni trasmesse rispettivamente nel 2005 e nel 2008.

Ad aver attirato l’attenzione su questo programma, anche da parte dei più scettici, è stato proprio il modo in cui veniva sviluppato . La Talpa, infatti, andava oltre il classico format in stile “Grande Fratello”, per concentrarsi su un’accattivante compente “mistery- investigativa“. Più che un reality sembrava di prendere parte a un gioco di ruolo in cui era indispensabile trovare il colpevole.

I partecipanti della trasmissione erano un gruppo di persone sospettate, le quali avevano il compito di svelare chi tra di loro fosse l’intruso, la cosiddetta “talpa”. La missione era estesa anche al pubblico da casa che, attraverso il televoto, stilava una classifica di persone indagate. Colui che aveva ricevuto il massimo dei voti, era costretto a sottoporsi a un test d’eliminazione o interrogatorio.

Per anni, si era parlato della possibilità di far ritornare La Talpa sugli schermi televisivi, ma non se n’è mai fatto nulla. In un vacchia intervista, la ex conduttrice del programma Paola Perego, si era dimostrata favorevole ad un comeback: ““Mi piacerebbe [dice riferendosi a “La Talpa”], ma mi danno sempre dei budget molto ridotti; è uno di quei programmi che secondo me ha qualcosa di contemporaneo”.

Adesso però, sembra che Netflix Italia abbia acquisito i diritti del programma, per fare ritorno proprio sulla piattaforma streaming. Per l’ala italiana del colosso dello streaming si tratterebbe di un’opportunità decisamente interessante. Questo perché La Talpa non è il classico reality che necessita della costante diretta; ed ha tutte le carte in regola di diventare un prodotto d’intrattenimento dal grande seguito.