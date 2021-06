Aggiornamento catalogo Netflix, 9 giugno 2021: ecco tutte le novità in arrivo e in cancellazione nella giornata di oggi. Ben 27 i nuovi titoli

Aggiornamento catalogo Netflix, 9 giugno 2021: ecco tutte le novità in arrivo e i titoli in scadenza della giornata di oggi sulla nota piattaforma. Con giugno inizia l’estate e quale stagione migliore per iniziare una nuova serie, fare un bel rewatch o guardare un bel film? Netflix lo sa bene ed è per questo che a pochi giorni dall’inizio ufficiale della bella ci regala per la giornata di oggi ben 27 nuovi titoli e nessuna cancellazione. Scopriamo insieme quali sono questi nuovi titoli.

Novità di oggi

Aria di Famiglia (film) Stupore e tremore (film) Chaos (film) Gli angeli di Elvis (film) Western (film) Place Vendome (film) Il colonnello Chabert (film) La Tour Montparnesse Infernale (film) Selva tragica (film) Di giorno e di notte (film) Actors (film) Domani andrà meglio (film) 9 mesi (film) Una vita nascosta (film) Vacanze forzate (film) Awake (film) I Fratelli Petard (fim) Restons Groupes (film) Chic! (film) Giorno nuovo, vita nuova (film) Chouchou (film) Bugie e tradimenti (film) 18 anni (film) Rapinatori per caso (film) In fondo al bosco (film) Tony Halik: una vita per l’avventura (documentario) Rosalie va a far spesa (film) Alla ricerca del fritto perfetto (serie tv)