Per Rodrigo De Paul la meravigliosa esperienza ad Udine è ormai giunta al termine e le sirene spagnole sono semplicemente irresistibili

Ci siamo. Rodrigo De Paul lascerà l’Udinese in questa sessione di mercato. Il fortissimo centrocampista argentino, in bianconero dal 2016, ha collezionato con i friulani 33 reti in 175 presenze coltivando, soprattutto nel recente periodo, una crescita esponenziale spaventosa. Nell’ultimo anno il suo valore di mercato è salito vertiginosamente arrivando a toccare la stratosferica cifra di 38 milioni (l’Udinese lo prelevò dal Valencia per soli 3 milioni).

L’Atletico Madrid del Cholo Simeone è la squadra designata per il passaggio dell’argentino. De Paul vestirà biancorosso nel giro di pochi giorni ed è già sul punto di effettuare le visite mediche con il club madrileno. Nelle case dell’Udinese andranno 35 milioni di euro senza contropartite tecniche. Per il forte centrocampista è pronto un contratto (di cui ancora non si conoscono i dettagli) che lo terrà legato all’Atletico fino al 2006. Smentite le voci dell’interessamento dell’Arsenal, quindi. Rodrigo De Paul sarà presto un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid.

Sul fronte delle partenze il centrocampista Saul Niguez (il cui valore si aggira intorno ad una cifra pari a 40 milioni di euro) sembra sul punto di lasciare Madrid e proprio il suo posto in mezzo al campo verrà occupato dal neo arrivato De Paul.