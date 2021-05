L’Atletico Madrid ha messo nel mirino Rodrigo De Paul, e ha offerto all’Udinese 20 milioni più Nehuen Perez. I bianconeri però ne chiedono 40

Rodrigo De Paul in questa stagione ha raggiunto la piena maturità calcistica. Il centrocampista argentino è stato il faro del centrocampo dell’Udinese, sempre presente nel gioco e in ogni zona del campo. Anche le statistiche lo dimostrano, con il centrocampista che in 33 partite ha realizzato 9 reti e 10 assist. Abile nel dribbling, ottimo tiro dalla distanza e grande forza fisica nelle gambe, l’argentino è il sogno di molti club della Serie A, ma potrebbe presto andare in Spagna.

Infatti, come riporta Fabrizio Romano, l‘Atletico Madrid si è mosso deciso e ha offerto all’Udinese 20 milioni più il cartellino di Nehuen Perez. La richiesta dell’Udinese però è di 40 milioni secchi, una cifra che ha frenato anche le big italiane, con Milan, Roma, Juventus ed Inter interessate all’argentino.

Gli spagnoli però si sono mossi per primi e con decisione, anche se la prima offerta non soddisfa i desideri dei friulani. Soldati però ha aperto alla cessione di De Paul, e adesso tratta con l’Atletico Madrid, che cosi andrebbe a comporre una coppia da sogno con l’argentino alle spalle di Suarez, senza contare i vari Joao Felix, Correa e Saul.