Manca davvero poco per il grande ritorno di Gossip Girl con il sequel che vede ancora una volta Manhattan protagonista con nuovi adolescenti

“XOXO, Gossip Girl!“ Ebbene sì, quella vocina un pò sexy e un pò spaventosa che conosce ogni segreto della città di Manhattan sta per tornare. Il nuovo sequel andrà in onda il prossimo 8 Luglio e l’hype cresce sempre di più. E l’inconfondibile voce di Kristen Bell ci accompagnerà anche questa volta a scoprire i segreti più intimi degli adolescenti di Manhattan.

La trama

La nuova Gossip Girl, guidata da Joshua Safran come showrunner e produttore esecutivo, sarà ambientata diversi anni dopo la serie originale, precisamente otto anni dopo la chiusura del famoso blog che ha dato filo da torcere agli ex protagonisti, e seguirà un nuovo gruppo di studenti di Manhattan. Nonostante il famoso blog di Gossip Girl sia ormai stato oscurato, i nuovi protagonisti saranno alle prese con le soffiate di una nuova blogger che, nell’era dei social network, potrebbe essere più spietata che mai. Ambientato all’era di Twitter, Instagram e gli influencer, il drama racconterà i grandi cambiamenti che la stessa New York ha subito negli anni e sarà molto più inclusivo, come hanno assicurato gli autori.