La serie “Un passo dal cielo” si è conclusa con numeri da capogiro. Con grande sorpresa, ecco la notizia che tutti i fan attendevano!

Soltanto una settimana fa la serie tv “Un passo dal cielo” si è conclusa con numeri da record con oltre 5,2 milioni di spettatori, pari al 24,1% di share, e oggi è arrivata una grande sorpresa (che poi tanto sorpresa non è visti i numeri da capogiro). Luca Bernabei, Amministratore Delegato della Lux Vide ha confermato la notizia che tutti i fan della serie stavano aspettando: la Rai ha confermato la settima stagione. Infatti, per la gioia di molti spettatori, le vicende di Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti, continueranno.

La notizia ufficiale è arrivata durante un’intervista per Il Sole 24 Ore: “Ci è stata appena riconfermata dalla Rai la settima stagione“ ha dichiarato Bernabei. Intanto, la Lux Vide, sta continuando a lavorare alla serie tv “Blanca” che vedrà come protagonista Maria Chiara Giannetta, reduce dal successo della serie “Buongiorno Mamma!” andata in onda su Canale 5.

La serie, costituita da sei episodi, vedrà come protagonista Blanca Occhiuzzi, una donna ipovedente sovrintendente della Polizia Specialistica in intercettazioni. Nel cast ci saranno Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Gualtiero Burzi, Antonio Ornano, Margareth Madè e Pierpaolo Spollon. Vi svelerò una curiosità imperdibile, siete pronti? Blanca, sarà la prima serie girata in olofonia, una tecnica di registrazione a 360° che replica l’esperienza sonora dei non vedenti.