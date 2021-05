Fabio Quartararo conquista la Pole position del Gran Premio d’Italia al Mugello. Alle sue spalle Bagnaia. Disastro Valentino Rossi, solo 19°

Fabio Quartararo si conferma il maestro delle qualifiche. Il pilota francese conquista la Pole position del Gran Premio d’Italia sul circuito del Mugello. Le qualifiche sono cominciate con quasi un’ora di ritardo per l’incidente occorso a Dupasquier in Moto3. Tra gli italiani benissimo Bagnaia, 2°. Decimo Morbidelli, malissimo ancora una volta Rossi, 19°.

Potrebbe interessarti:

La sintesi delle qualifiche

In Q1 lotta serrata tra Marquez, Vinales, Aleix Espargarò e Bastianini. Si qualificano alla manche successiva il pilota della Honda ed Espargarò, mentre Vinales sbaglia durante il suo ultimo giro e resta 13°, davanti a Bastianini. Disastroso ancora una volta Valentino Rossi, che nel Gran Premio di casa scatterà dalla 19^ posizione.

In Q2 Quartararo si mette subito davanti a tutti, con le Ducati di Miller e Bagnaia dietro. Nel finale si accende la sfida per la Pole, ma il pilota francese resta saldamente al comando e conquista la Pole position in 1:45.187, davanti a Bagnaia e Zarco. Quinto posto per Miller, 10° invece Franco Morbidelli. Male le Suzuki, con Mir e Rins che non vanno oltre l’ottava e nona posizione, 11° Marquez.

Appuntamento con la gara domani alle ore 14:00.