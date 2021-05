Il Milan punta Rodrigo De Paul per la prossima stagione ed offre all’Udinese soldi e Hauge come contropartita tecnica

Mancano cinque giornate al termine del campionato, ed il Milan, dopo essere stato in testa per buona parte della stagione, rischia di non qualificarsi neanche in Champions League. In attesa di capire in che competizione europeo giocheranno i rossoneri il prossimo anno, la dirigenza è già al lavoro sul mercato, dove l’obiettivo primario è di acquistare un centrocampista dai piedi buoni. L’obiettivo n.1 per ricoprire quel ruolo è Rodrigo De Paul.

Le trattative per il rinnovo di Calhanoglu si fanno sempre più complicate, ed il Milan comincia a pensare alla possibilità di lasciar partire il turco per sostituirlo con l’argentino dell’Udinese, che in questa stagione ha realizzato 8 gol e altrettanti assist. Le complicazioni per arrivare a De Paul sono due: la prima è la cifra chiesta dall’Udinese, che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. La seconda è Mino Raiola, che da alcune settimane è il procuratore del centrocampista friulano.

Infatti, oltre al turco, anche il rinnovo di Donnarumma in questo momento è in stand by, a causa della cifra chiesta dal portiere e dal suo procuratore. Per arrivare a De Paul, i rossoneri offrono all’Udinese soldi più Hauge come contropartita tecnica, ma molto dipenderà dal piazzamento finale in campionato dei rossoneri.