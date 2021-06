1 Eventi storici

1120 – Battaglia di Cutanda che vede la vittoria del Regno d’Aragona sugli Almoravidi occupanti.

1497 – Battaglia di Deptford Bridge

1579 – Sir Francis Drake reclama la California in nome dell’Inghilterra

1775 – Guerra d’indipendenza americana: Viene combattuta la Battaglia di Bunker Hill

1776 – Termina l’invasione americana del Quebec

1789 – Il Terzo Stato si auto-proclama Assemblea nazionale

1811 – Parigi: apertura del Concilio nazionale francese, voluto da Napoleone in risposta all’opposizione di Pio VII. Per quanto il cardinale Fesch, arcivescovo di Lione, sentisse molto forti i legami familiari, si schierò tuttavia con il Papa contro il nipote Imperatore, che gli tolse perciò tutti i benefici che gli aveva conferito.

1847 – Il papa Pio IX pubblica la Lettera Enciclica Ubi primum sui meriti delle Famiglie Religiose e sulla condotta di vita dei religiosi dei diversi Ordini

1856 – Il Partito Repubblicano tiene la sua prima convention, a Filadelfia (nominerà John Charles Fremont come suo primo candidato alla Presidenza)

1885 – La Statua della Libertà arriva a New York

1903 – Roald Amundsen comincia la prima traversata da est a ovest del passaggio a nord-ovest

1932 – Amelia Earhart decolla per la prima traversata atlantica senza scalo in solitaria eseguita da una donna

1940 – I tre Paesi Baltici, Estonia, Lettonia e Lituania vengono occupati dall’Unione Sovietica

Inizio dell’Operazione Ariel, l’evacuazione delle truppe Alleate dalla Francia

1941 – Le forze alleate occupano Damasco

1944 – L’Islanda diventa indipendente dalla Danimarca e forma una Repubblica

1945 – Il leader indipendentista siciliano Antonio Canepa, fondatore dell’EVIS, rimane ucciso durante un conflitto a fuoco con i Carabinieri a Randazzo

1953 – Moti operai nella Germania Est

1967 – La Cina sperimenta la sua prima bomba all’idrogeno

1970 – Città del Messico: Semifinale dei campionati del mondo di calcio fra Italia e Germania Ovest (4-3 dts.), la “partita del secolo”

1972 – Scandalo Watergate: Cinque funzionari della Casa Bianca vengono arrestati per aver scassinato gli uffici del Comitato del Partito Democratico

L’atleta Pietro Mennea è primatista europeo a Milano dei 100 metri piani

1974 – Due militanti del Movimento Sociale Italiano, Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, vengono uccisi nella sede del MSI a Padova. Sono i primi omicidi compiuti dalle Brigate Rosse

1994 – O. J. Simpson viene arrestato per l’omicidio della moglie e di un amico di lei

2001 – Il Movimento Nazionale Simeone II vince le elezioni politiche in Bulgaria