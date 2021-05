1 Eventi storici

547 (o 548) – Viene consacrata da Massimiano la Basilica di S. Vitale a Ravenna

1536 – Morte di George Boleyn, fratello di Anna Boleyn e Mary Boleyn, per decapitazione

1590 – Anna di Danimarca viene incoronata regina di Scozia

1642 – Paul Chomedey, signore di Maisonneuve (1612-1676) fonda Ville Marie de Montréal

1656 – Francesco Corner viene eletto 101º Doge della Repubblica di Venezia

1673 – Louis Joliet e Jacques Marquette iniziano l’esplorazione del fiume Mississippi

1728 – Viene canonizzata da papa Benedetto XIII Santa Margherita da Cortona con l’appellativo di “Nova Magdalena”

1775 – Guerra di indipendenza americana: Il Congresso Continentale vieta il commercio con il Canada

1809 – Napoleone I di Francia ordina l’annessione dello Stato Pontificio all’Impero Francese

1814la Norvegia ha la sua costituzione

Occupazione del Principato di Monaco che passa di mano dalla Francia all’Austria

1865 – Fondazione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni

1875 – Aristides vince il primo Kentucky Derby

1890 – Prima esecuzione al teatro Costanzi di Roma di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni; l’opera inaugura il Verismo musicale italiano

1900 – Viene liberata la città di Mafeking, dopo un assedio boero durato 217 giorni

1902 – L’archeologo Spyridon Stais trova il meccanismo di Antikythera

1915 – Nel Regno Unito cade l’ultimo governo del Partito Liberale, guidato da Herbert Henry Asquith

1919 – Il comitato dei mille si forma per opporsi allo Sciopero generale di Winnipeg

1925 – Canonizzazione di Teresa di Lisieux con il nome di Santa Teresa del Bambino Gesù

1928 – Amsterdam: Cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive

1933 – Vidkun Quisling e Johan Bernhard Hjort fondano il Nasjonal Samling, il Partito Nazional-socialista di Norvegia

1940 – Seconda guerra mondiale: La Germania occupa Bruxelles, Belgio

1941Seconda guerra mondiale: Il duca Amedeo d’Aosta, dopo una resistenza di un mese sull’Amba Alagi contro le forze inglesi ed abissine, si arrende.

Seconda guerra mondiale. Tirane. Vasil Laçi (albanese) spara contro Vittorio Emanuele III.

1943Seconda guerra mondiale: rientrano gli aerei della RAF sopravvissuti all’Operazione Chastise

L’esercito statunitense sigla un contratto con la Moore School dell’Università della Pennsylvania, per sviluppare l’ENIAC

1944Seconda guerra mondiale: Battaglia di MonteCassino, nella notte tra il 17 e il 18 maggio le truppe inglesi sferrano l’assalto decisivo ai Tedeschi

U-Boot Tipo IX: l’U-884 viene varato

1953Roma, Italia: viene inaugurato lo Stadio Olimpico con la partita di calcio Italia-Ungheria

Viene battezzata la Loreley, relazione ferroviaria delle Deutsche Bahn tra i Paesi Bassi e la Svizzera

1967 – Guerra dei sei giorni: Il Presidente dell’Egitto Gamal Abd el-Nasser richiede lo smantellamento della forza di emergenza delle Nazioni Unite in Israele

1969 – Programma Venera: Il Venera 6 sovietico inizia la discesa nell’atmosfera di Venere, inviando dei dati prima di venire schiacciato dalla pressione

1970 – Thor Heyerdahl parte dal Marocco, sulla barca di papiro Ra II per attraversare l’Oceano Atlantico

1972 – Milano, il commissario capo della questura Luigi Calabresi viene assassinato in un agguato mentre esce di casa

1973Milano, al termine della commemorazione del commissario Calabresi, nel palazzo della questura in via Fatebenefratelli, il terrorista Gianfranco Bertoli lancia una bomba a mano, facendo quattro vittime

Scandalo Watergate: Iniziano le udienze nel Senato degli Stati Uniti, che verranno teletrasmesse

1974Los Angeles, la polizia fa irruzione nel quartier generale dell’Armata di Liberazione Simbionese, uccidendo sei membri, tra cui Camilla Hall

Trentatré persone muoiono in attentati dinamitardi a Dublino e Monaghan, Eire

1981 – Con un referendum, gli italiani confermano la legge sull’aborto del 1978

1983 – Libano, Israele, e gli Stati Uniti firmano un accordo sul ritiro israeliano dal Libano

1987 – Guerra Iran-Iraq: La USS Stark (FFG-31) viene colpita da un missile di un caccia Mirage iracheno uccidendo 37 membri dell’equipaggio e ferendone 21

1990- L’Organizzazione Mondiale della Sanità rimuove l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali

– Indetta come giornata mondiale contro l’Omofobia, sotto proposta di Louis-Georges Tin

1996 – Viene varato il Governo Prodi I.

1997 – Lo Zaire cambia nome e diventa Repubblica Democratica del Congo

1999 – Ehud Barak viene eletto Primo ministro

2001 – Carlos Mortensen vince l’evento principale delle World Series of Poker, divenendo così il nuovo campione del mondo di poker. Ad oggi è considerato l’ultimo professionista ad aver vinto l’evento principale

2003Marocco/Casablanca: si susseguono nella notte una serie di attentati terroristici, attribuiti ad Al Qaeda, che causano oltre 40 vittime

Repubblica Slovacca: si svolge il referendum per l’adesione all’Unione europea al quale partecipa il 52% degli aventi diritto al voto. Il 92% dei votanti vota a favore dell’UE

2004Dopoguerra iracheno: a Baghdad un kamikaze uccide il capo del consiglio provvisorio di governo iracheno, Ezzedine Salim, nato Mohammad Abdulzahra Othman

Il matrimonio omosessuale diventa legale nel Massachusetts

2006 – Italia: Viene varato il Governo Prodi II, composto da 2 vicepremier, 24 ministri, 9 viceministri e 68 sottosegretari

2007 – Dopo oltre 50 anni riprendono i collegamenti ferroviari tra la Corea del Nord e la Corea del Sud

2009 – Dopo 25 anni di guerra civile in Sri Lanka, le Tigri Tamil si arrendono