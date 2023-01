2023: ecco gli album più attesi dell’anno

Finalmente è arrivato il 2023 e con lui anche i progetti musicali più importanti dell’anno. Scopriamo, insieme, quali sono gli artisti che ci faranno sognare con la loro musica e quali sono gli album più attesi in assoluto.

Måneskin

Dopo il successo del “Loud Kids Tour” in America, i Måneskin si stanno preparando alla pubblicazione di

“Rush” , il nuovo album che uscirà il 20 gennaio 2023.

LA TRACKLIST

Own My Mind / Gossip Feat. Tom Morello / Timezone / Bla Bla Bla / Baby Said / Gasoline / Feel / Don’t / Wanna Sleep / Kool Kids / If Not For You / Read Your Diary / Mark Chapman / La Fine / Il Dono Della Vita / Mammamia / Supermodel / The Loneliest

Giorgia

Giorgia, oltre a partecipare alla alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano intitolato “Parole dette male”, durante il 2023 pubblicherà un nuovo atteso album di inediti (non si conosce ancora la data ufficiale).

Elodie

“Ok. Respira” non è solo il titolo del brano più trasmesso dalle radio durante le ultime settimane, ma anche il titolo del suo nuovo album che uscirà il 10 febbraio 2023.

Lo Stato Sociale

Lo Stato Sociale presenterà live i nuovi brani tra marzo e aprile con numerosi concerti già sold out a Bologna, Brescia, Roma, Milano e Torino.

«Queste canzoni sono la nostra maniera per ricordarci che la musica serve a essere liberi di quella libertà che non ti danno i soldi e il successo, ma il pensiero che entrambi non esistano» scrivono sui social. La pubblicazione dell’album è prevista per il mese di maggio.

Marco Mengoni

Marco Mengoni nel 2023 pubblicherà l’ultimo capitolo della trilogia musicale “Materia”.

Ultimo

Ultimo ha deciso di parlare ai fan del suo nuovo progetto musicale e dell’uscita del suo nuovo album:

«Ho una canzone e un disco in cui credo più di qualsiasi altra cosa al mondo e sentivo il bisogno di presentare questa canzone sullo stesso palco da cui sono partito» scrive il cantautore in occasione dell’annuncio della sua partecipazione a Sanremo 2023.

Non si conosce ancora la data ufficiale dell’uscita del suo nuovo album.

Francesca Michielin

Per la cantante Francesca Michielin il 2022 è stato davvero un anno soddisfacente tra la conduzione di “X Factor” e gli appuntamenti speciali di “Suono di Sabato al Mosso”. A tutti questi successi dovrebbe aggiungersi anche l’uscita di un nuovo album, non ancora ufficializzato ma annunciato sui social.

Sam Smith

Il 27 gennaio è la data scelta da Sam Smith per la pubblicazione del suo quarto album “Gloria“, anticipato dal recente singolo “Unholy”: «Questo disco sembra una liberazione emotiva, sessuale e spirituale. È stato bellissimo cantare di nuovo liberamente. Stranamente, sembra il mio primo disco in assoluto. E mi sembra di diventare maggiorenne».

LA TRACKLIST

Love Me More / No God / Hurting Interlude / Lose You / Perfect featuring Jessie Reyez / Unholy featuring Kim Petras / How to Cry / Six Shots / Gimme featuring Koffee & Jessie Reyez / Dorothy’s Interlude / I’m Not Here To Make Friends / Gloria / Who We Love featuring Ed Sheeran

Lana Del Rey

“Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd“, nono album in studio della cantante Lana del Ray, esce il 10 marzo 2023.

Ellie Goulding

La popstar Ellie Goulding ritorna con il quinto album in studio “Higher Than Heaven“, la cui uscita è prevista per il 3 febbraio.

Lewis Capaldi

“Broken By Desire To Be Heavenly Sent” è il nuovo album di Lewis Capaldi in uscita il 19 maggio 2023. «Non volevo creare un nuovo suono o reinventarmi. Le canzoni che volevo scrivere erano brani emozionanti, sull’amore e la perdita» racconta l’artista.

P!nk

A due anni dall’ultimo “Hurts 2B Human”, P!nk torna sulla scena discografica con “Trustfall“, il nuovo album che sarà presentato dal vivo durante il tour “Summer Carnival” in Nord America ed Europa.