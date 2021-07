Il primo singolo delle Spice Girls compie 25 anni: Wanna be oggi conta quasi 600 milioni di streaming su Spotify

Esattamente 25 anni fa veniva pubblicato il loro iconico brano Wannabe. Da allora le Spice Girls hanno cambiato per sempre l’industria musicale. In occasione dell’anniversario Spotify ha reso noti i dati di ascolto della girl band in questi anni. Sono centinaia di milioni gli streaming del brano, con oltre 20 playlist create con questo titolo. Nell’ultimo ventennio, milioni di ragazze si sono identificate con Victoria, Geri, Emma, Mel B o Mel C, che ancora oggi sono simbolo del girl power. Dopo il tutto esaurito del loro tour a vent’anni dal loro scioglimento e il discorso delle Little Mix ai BRIT Awards 2021, le Spice Girls fanno ancora i loro numeri.

Potrebbe interessarti:

I dati di Spotify

Wannabe è il brano più ascoltato della girl band, seguito da Stop, 2 Become 1, Say You’ll Be There e Spice Up Your Life. Secondo Spotify gli americani sono i più grandi fan delle Spice Girls, seguiti dalla Germania e dal Regno Unito. Sono tra i 18 e i 24 anni gli ascoltatori più accaniti. Wannabe – Glee Cast Version è la cover di un brano delle Spice Girls più ascoltata. Inoltre la piattaforma musicale ha registrato un aumento del 282% degli stream di Wannabe il 13 agosto 2012, il giorno in cui i Giochi Olimpici di Londra sono terminati.

Anche i podcast sulla loro storia sono molto seguiti: sembra che tutti vogliano sapere come un gruppo di ragazzine magre e spiritose abbiano lasciato un segno così indelebile nella cultura pop degli anni ’90.

Su Spoitfy è inoltre disponibile l’intervista di Joe Wicks con Mel C intitolata –Everyone is Good Enough– mentre gli appassionati di Ginger Spice possono ascoltare una sua intervista nel podcast Alan Cummings Shelves. Infine, sono state rese disponibili anche alcune dichiarazioni delle The Spice Girls tra 1996 e il 1998, dei loro punti di vista sulle loro vite e carriere. Un successo dunque, che perdura nel tempo, nel ricordo di quelle ragazze che hanno fatto sognare, e continuano a farlo, milioni di persone.