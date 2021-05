1 Eventi storici

585 a.C. – Avviene un’eclissi solare, come predetto da Talete, denominata σκούρο αετός (skoúro aetós), ovvero aquila oscura, probabilmente perché ricordava un’aquila; il fenomeno, giudicato di cattivo auspicio, avvenne nel mezzo di una battaglia della guerra tra Persia e Lidia, ma i due stati, che si combattevano da sei anni, giunsero ad una tregua e dunque si rivelò di buono auspicio. Questa è una delle date cardinali dalle quali è possibile calcolare le altre

1503 – Viene firmato il trattato della pace eterna tra Scozia e Inghilterra.

Giacomo IV di Scozia e Margherita Tudor vengono uniti in matrimonio da Papa Alessandro VI, in accordo con una Bolla Papale

1533 – Il nuovo arcivescovo di Canterbury, Thomas Cranmer, dichiara valido il matrimonio di re Enrico VIII d’Inghilterra con Anna Bolena.

1588 – L’Armada spagnola, con 130 navi e 30.000 uomini, salpa da Lisbona in direzione della Manica (solo il 30 maggio tutte le navi avranno lasciato il porto)

1606 – Caravaggio viene ferito in duello e a sua volta ferisce mortalmente il rivale Ranuccio Tomassoni.

1754 – Guerra Franco-Indiana: nel primo scontro della guerra, la milizia della Virginia, guidata dal tenente colonnello ventiduenne George Washington, sconfigge una squadra di ricognizione francese nella Pennsylvania sud-occidentale

1774 – Rivoluzione americana: si raduna il primo congresso continentale

1807 – Terza coalizione: l’esercito napoletano, al comando del principe d’Assia-Philippsthal, viene sconfitto dai francesi del generale Jean Reynier

1863 – Guerra di secessione americana: il 54° Massachusetts, il primo reggimento afroamericano, lascia Boston (Massachusetts) per combattere contro i Confederati

1871 – Soppressione della Comune di Parigi

1892 – A San Francisco, in California, John Muir organizza il Sierra Club

1918 – Nasce la Repubblica Democratica di Armenia

1936 – Alan Turing sottopone per la pubblicazione Sui numeri computabili con un’applicazione al problema di decidibilità

1940 – Seconda guerra mondiale: il Belgio si arrende alla Germania

1942 – Seconda guerra mondiale: in rappresaglia per l’assassinio di Reinhard Heydrich, i nazisti in Cecoslovacchia uccidono oltre 1.800 persone

1947 – Il criminale nazista Eduard Krebsbach, dottore appartenente alle SS, viene giustiziato nella prigione di Landsberg.

1952 – Francia: il PCF organizza una manifestazione contro la visita del generale Ridgway, che finirà nella repressione e nel sangue con la morte di 2 militanti e l’arresto di Jacques Duclos, segretario del PCF

1955 – Maria Callas canta “la Traviata” al Teatro alla Scala di Milano

1961 – L’articolo “The Forgotten Prisoners” di Peter Benenson, viene pubblicato su diversi quotidiani a diffusione internazionale. In seguito questo articolo verrà visto come il fondamento dell’organizzazione per i diritti umani Amnesty International

1964 – Si forma l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP)

1971 – Viene lanciata la nona sonda diretta verso Marte, nell’ambito della missione russa Mars 3. La sonda raggiungerà il pianeta il 3 dicembre dello stesso anno

1974 – A Brescia, in Italia, alle ore 10.12, in Piazza della Loggia, durante un comizio antifascista, esplode un chilogrammo di tritolo, nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone ed il ferimento di altre 103. L’atto è riconducibile alla strategia della tensione

1975 – 15 nazioni dell’Africa occidentale firmano il trattato di Lagos creando così la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale

1979 – Il Mercato comune europeo accetta la Grecia come Stato membro

1980 – Milano, giovani terroristi delle BR assassinano Walter Tobagi, giornalista di punta del Corriere della Sera

1987 – Il pilota diciannovenne tedesco-occidentale Mathias Rust sfugge alla difesa aerea Sovietica ed atterra con un aeroplano da turismo sulla Piazza Rossa di Mosca. Viene immediatamente incarcerato e verrà rilasciato il 3 agosto 1988

Una sonda robotizzata trova il relitto della USS Monitor vicino a Capo Hatteras, nel Nord Carolina

1991 – I ribelli del Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiope occupano la capitale Addis Abeba

1995 – Neftegorsk, nell’Oblast’ di Sachalin, in Russia, viene colpita da un terremoto di magnitudo 7,6, che uccide almeno 2.000 persone (due terzi della popolazione della città)

1998 – Il Pakistan risponde a una serie di test nucleari dell’India con cinque test suoi, spingendo USA, Giappone ed altre nazioni ad imporre sanzioni economiche

1999 – A Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, L’ultima cena di Leonardo da Vinci torna ad essere visitabile dal pubblico

2000 – Il vulcano Monte Camerun erutta

2002 – La Russia è ammessa nella NATO in qualità di “collaboratore per la pace”

2003 – All’Old Trafford di Manchester, il Milan vince la prima finale di Champions League tra squadre italiane, battendo la Juventus ai rigori per 3-2

2008 – Il Nepal diventa la più giovane Repubblica del mondo, mettendo così fine a 240 anni di monarchia.

2011 – Malta: a seguito di un referendum viene introdotto il divorzio. Nel momento in cui si svolse la consultazione, Malta era l’unico paese al mondo – insieme alle Filippine e alla Città del Vaticano – in cui il divorzio non era permesso.

2017 – Tom Dumoulin vince il 100° Giro d’Italia.

2017 – Francesco Totti svolge la sua ultima partita con la Roma, nel match Roma-Genoa, finito poi 3-2 per i giallorossi