di Redazione ZON

Hanno presentato questa mattina, 30 giugno 2025, presso il Palazzo Arcivescovile di Salerno “Tesori di Casa”, libro sugli interventi che, negli anni 2019-2025, hanno interessato gli edifici, i beni culturali ecclesiastici, la nuova edilizia di culto e le case canoniche dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, con il contributo dell’8×1000 alla Chiesa Cattolica.

Tali lavori, per un importo complessivo di circa 4 milioni, di cui il 70% proveniente dai contributi dell’8×1000 alla Chiesa Cattolica ed il restante 30% dalle comunità parrocchiali e dagli altri donatori, hanno consentito di recuperare e valorizzare non semplici luoghi fisici, ma scrigni di fede, preghiere, arte sacra che riflettono l’identità collettiva.

A prendere la parola è stato l’Arcivescovo di Salerno – Campagna – Acerno S.E. Monsignor Andrea Bellandi che ha ringraziato per l’impegno profuso ed i preziosi risultati raggiunti, il Direttore dell’Ufficio Beni Culturali ed Edilizia di Culto, Don Antonio Pisani, annunciando che il suo impegno sarà portato avanti da Don Gaetano Landi che subentra alla sua carica.

Don Pisani, visibilmente emozionato, ha ringraziato l’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto Nazionale per il sostegno, nonché gli Enti, tra cui la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino che hanno contribuito alla valorizzazione del patrimonio immobiliare ecclesiastico.

Lo stesso Don Pisani ha reso noto che una copia di “Tesori di Casa”, peraltro prima pubblicazione in Italia relativa alle opere realizzate grazie all’8×1000 alla Chiesa Cattolica, è stata firmata da Papa Leone XIV. Presente alla conferenza stampa anche la Soprintendente Raffaella Bonaudo.